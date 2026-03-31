Liga MX Femenil: calendario de la jornada 15, Clausura 2026; horarios y dónde ver

Tigres y Pachuca se encuentran empatados con 42 puntos en la cima del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil a sólo dos jornadas del inicio de la Liguilla

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su recta final | Imago7

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su recta final, con una intensa lucha por los boletos a la próxima Liguilla. A falta de tres jornadas por disputarse, varios equipos no sólo buscan asegurar su lugar, sino también posicionarse favorablemente en la tabla general, dado que el criterio de desempate a favor de los mejores ubicados será crucial en la siguiente fase del torneo. En este momento, los grandes protagonistas son Tigres UANL y Pachuca, que comparten la cima con 42 puntos, mientras que América Femenil los sigue de cerca con apenas cuatro unidades de diferencia.

Más abajo, equipos como Toluca y Chivas se encuentran cerca de asegurar su pase a la Liguilla. Por otro lado, seis equipos ya están virtualmente eliminados: Mazatlán, Puebla, Necaxa, Santos Laguna, Querétaro y Tijuana. El resto de los equipos todavía peleará por uno de los ocho boletos directos que definirán a los clasificados a la fase final del campeonato.

Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La jornada 15 del Clausura 2026 comienza este martes 31 de marzo y termina el jueves 2 de abril, con tres días de intensa actividad en el fútbol femenil. Estos partidos pueden resultar decisivos para varios equipos, ya que solo quedan nueve puntos en disputa en la temporada regular, una situación que acabará por definir su camino hacia la Liguilla o la eliminación. A continuación, se presentan los horarios de los encuentros, todos correspondientes al tiempo del Centro de México.

León vs Toluca | Martes 31 de marzo | 17:00 horas CDMX | Fox One y Tubi

| Martes 31 de marzo | 17:00 horas CDMX | Fox One y Tubi Puebla vs Querétaro | Miércoles 1 de abril | 15:45 horas CDMX | Fox One y Tubi

| Miércoles 1 de abril | 15:45 horas CDMX | Fox One y Tubi Necaxa vs FC Juárez | Miércoles 1 de abril | 17:00 horas CDMX | Youtube y Vix

| Miércoles 1 de abril | 17:00 horas CDMX | Youtube y Vix Atlético San Luis vs Cruz Azul | Miércoles 1 de abril | 19:00 horas CDMX | ESPN

| Miércoles 1 de abril | 19:00 horas CDMX | ESPN América vs Atlas | Miércoles 1 de abril | 19:00 horas CDMX | Youtube y Vix

| Miércoles 1 de abril | 19:00 horas CDMX | Youtube y Vix Monterrey vs Pumas | Miércoles 1 de abril | 21:00 horas CDMX | TUDN, Youtube y Vix

| Miércoles 1 de abril | 21:00 horas CDMX | TUDN, Youtube y Vix Santos vs Pachuca | Jueves 2 de abril | 19:00 horas CDMX | Fox One

| Jueves 2 de abril | 19:00 horas CDMX | Fox One Chivas vs Mazatlán | Jueves 2 de abril | 19:00 horas CDMX | Fox One y Tubi

| Jueves 2 de abril | 19:00 horas CDMX | Fox One y Tubi Tijuana vs Tigres | Jueves 2 de abril | 21:06 horas CDMX | Fox One y Tubi

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming

La actividad de la fecha 15 del fútbol mexicano femenil podrá seguirse a través de diversas plataformas. Fox One transmitirá cinco partidos, Tubi cuatro, mientras que YouTube y Vix transmitirán tres encuentros cada una. Por su parte, ESPN y TUDN contarán con un partido cada uno, ofreciendo múltiples opciones para que los aficionados no se pierdan la acción.

Además, en Claro Sports es posible seguir toda la actualidad del fútbol mexicano, con información que se actualiza tanto cada jornada como durante la semana previa a cada partido. Esto permite a los seguidores mantenerse al día con noticias, resultados y análisis antes y después de cada encuentro.

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