Tabla de Posiciones Liga MX Femenil 2026: ¿Quién es líder tras la Jornada 14?

El conjunto de Rayadas presume la mejor defensa del torneo con apenas cuatro goles recibidos y uno de los ataques más efectivos con 34 anotaciones

Jugadoras de Rayadas durante el Clausura 2026 | Imago7

La Liga MX Femenil se prepara para una jornada 14 cargada de intensidad en el Clausura 2026, con enfrentamientos que podrían sacudir la parte alta de la clasificación. El duelo entre Tigres y América en el Estadio Universitario roba los reflectores, al tratarse de un choque directo entre el tercer y cuarto lugar, lo que añade un ingrediente extra de competitividad desde el arranque de la fecha.

En la cima, Rayadas llega como líder sólido con 33 puntos, manteniendo un paso invicto tras 10 triunfos y tres empates. El conjunto regiomontano no solo presume la mejor defensa del torneo con apenas cuatro goles recibidos, sino también uno de los ataques más efectivos con 34 anotaciones, solo por debajo de las 37 que registra Pachuca, equipo que también buscará protagonismo en su compromiso ante Monterrey.

De cara a esta jornada, la zona de clasificación está conformada por Rayadas, Pachuca, Tigres, América, Toluca, Chivas, Cruz Azul y Tijuana, todos con aspiraciones claras de Liguilla. En contraste, Querétaro vive un panorama complicado al mantenerse en el fondo de la tabla con apenas un punto, reflejo de una campaña difícil que contrasta con la competitividad mostrada en la parte alta del campeonato.

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX 2026: jornada 14

Tras 14 jornadas del torneo, Monterrey se mantiene como líder con 33 puntos, seguido de cerca por Pachuca, América y Tigres UANL, todos con 30 unidades, lo que refleja una intensa pelea en la parte alta de la tabla. Toluca y Guadalajara también se mantienen en zona competitiva con 28 y 27 puntos, respectivamente, mientras que equipos como Cruz Azul, Tijuana y FC Juárez buscan consolidarse en puestos de Liguilla:

Monterrey: 33 pts Pachuca: 30 pts América: 30 pts Tigres UANL: 30 pts Toluca: 28 pts Guadalajara: 27 pts Cruz Azul: 24 pts Tijuana: 21 pts FC Juárez: 21 pts Mazatlán Femenil: 18 pts Pumas: 17 pts León: 15 pts Atlético San Luis: 9 pts Atlas: 8 pts Puebla: 6 pts Santos Laguna: 5 pts Necaxa: 4 pts Querétaro: 1 pt

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quién es la goleadora?

La lucha por el título de goleo en la Liga MX Femenil está más cerrada que nunca, con Diana Ordóñez (Tigres) y Eugénie Le Sommer (Toluca) compartiendo la cima con 14 anotaciones cada una, demostrando gran consistencia ofensiva a lo largo del torneo. Muy de cerca aparece Charlyn Corral de Pachuca con 12 tantos, manteniéndose como una seria contendiente en la recta final:

1. Diana Ordoñez (Tigres) | 14 goles

2. Eugenie Le Sommer (Toluca) | 14 goles

3. Charlyn Corral (Pachuca) | 12 goles

4. Lucía García (Rayadas) | 9 goles

5. Angelina Hix (Pumas) | 8 goles

¿Quiénes transmiten en vivo la Liga MX Femenil y dónde ver por TV y streaming?

La actividad de la Liga MX Femenil se puede seguir a través de diversas plataformas en México. Para la jornada 14, FOX One tendrá siete de los nueve partidos, mientras que ViX transmitirá los dos restantes. Otras opciones son Tubi y FOX. A continuación te dejamos cada uno de los juegos con su respectiva plataforma de transmisión:

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