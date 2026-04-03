Luka Doncic, fuera el resto de la temporada regular por la lesión sufrida en la paliza ante el Thunder

Un día después de que abandonó el duelo del jueves en Oklahoma City, el esloveno es descartado para la última semana

El base Luka Doncic salió del partido entre los Los Angeles Lakers y el Oklahoma City Thunder, tras presentar una lesión en la pierna izquierda en el inicio de la segunda mitad del partido del jueves 2 de abril que perdieron 139-96, la mayor derrota de esta campaña.

Doncic permaneció unos instantes en la duela antes de dirigirse al vestidor entre lágrimas. Menos de 24 horas después llegó el diagnóstico: no volverá a jugar el resto de la temporada regular por un desgarro.

Tras practicar una resonancia magnética encontraron un desgarro de segundo grado en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que se perderá los últimos cinco partidos de los Lakers, buscando que esté listo para el inicio de los Playoffs.

Oh, God…Luka Doncic is hurt pic.twitter.com/1YwQaBTjrm — Italo Santana (@BulletClubIta) April 3, 2026

Doncic queda descartado de los partidos ante Mavericks, Thunder, Warriors, Suns y Jazz, lo que podría complicar el panorama de los Lakers. Denver está a solo un juego de distancia en la lucha por el tercer lugar de la Conferencia del Oeste, aunque los Nuggets tienen el calendario restante más complicado, con dos duelos ante los Spurs y uno ante OKC. Los Angeles ganó la serie regular, por lo que el empate juega a su favor.

La primera ronda de la postemporada está programada a iniciar el sábado 18 de abril, que sería poco más de dos semanas después de la lesión del esloveno, que suele llevar un mes de recuperación.

La lesión de Doncic empezó en el mes de febrero

El esloveno presentó esta lesión en el duelo ante los Philadelphia 76ers a inicio de febrero. En ese entonces, el cuerpo técnico encabezado por JJ Redick señaló que se trataba de una molestia que posteriormente derivó en una ausencia de cuatro partidos.

El regreso de Doncic se dio el 20 de febrero y solo se perdió un juego desde entonces, por suspensión al acumular su falta técnica número 16.

Doncic no alcanza el mínimo de partidos para ser elegible a los premios

El esloveno venía de un mes de marzo en el que anotó más de 600 puntos, el cuarto jugador en la historia de la NBA en conseguir esto. Elevó sus promedios a 33.8 puntos, 8.3 asistencias y 7.8 rebotes por encuentro, pero la campaña no tendrá premios.

Doncic jugó apenas 64 partidos, uno menos del límite que estableció la NBA para entrar a las ternas de los premios y ser elegible para los Equipos All NBA, sumándose a una larga lista de estrellas que no serán elegibles. Anthony Edwards, Cade Cunningham, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry ya quedaron descartados, con Victor Wembanyama con solo un partido de margen entrando a la última semana.

No es un tema menor, ya que ganar algún premio como el MVP o el Defensivo del Año, además de ser elegido a las quintetas ideales, abre la puerta a los jugadores de recibir un contrato ‘Máximo’ o ‘Súper Máximo’.

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