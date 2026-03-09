Silvana Flores apunta a la selección mexicana: “Pumas me ha dado oportunidad para enseñar lo que puedo hacer”

La mediocampista de Pumas analiza el torneo con Roberto Medina y reconoce que su meta es regresar a la selección mexicana

Silvana Flores, en exclusiva con Claro Sports | Imago7

La mediocampista de Pumas Femenil, Silvana Flores, vive un momento de consolidación en la Liga MX Femenil y tiene claro cuál es su siguiente objetivo: regresar a la selección mexicana. La futbolista de 22 años considera que su crecimiento dentro del club universitario le ha permitido mostrar su nivel y aspirar a una nueva convocatoria con el Tri femenil.

En entrevista para Claro Sports, la jugadora destacó que su primer año con el conjunto universitario ha sido clave para adaptarse al proyecto deportivo del club y a los valores de la institución.

“Estoy muy feliz de ya pertenecer al club por un año. Ya me siento muy parte de Pumas, de sus valores y de la institución. Estoy muy feliz de ser Puma y de ser parte de este equipo”, comentó la mediocampista.

Pumas Femenil atraviesa un torneo de transición en el Clausura 2026, luego de la llegada del entrenador Roberto Medina, quien asumió el cargo con la misión de consolidar el proyecto deportivo del equipo. Tras las primeras 10 jornadas, el conjunto universitario se mantiene en la séptima posición de la tabla.

Para Flores, el proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico ha sido uno de los principales retos del equipo en el inicio del torneo. “Creo que es un torneo de transición. No es nada fácil cambiar de entrenador y de ideas de juego, pero siento que hemos sido muy resilientes para adaptarnos y aprender rápido lo que quiere Roberto en nosotras”, explicó.

La mediocampista también resaltó que uno de los aspectos que ha marcado el estilo de Medina es la intensidad con y sin balón, una característica que el equipo ha intentado implementar jornada tras jornada.

“Algo que define muchísimo a Roberto es la intensidad, con y sin balón. Intensidad para presionar alto, recuperar en campo rival y terminar más jugadas a gol. Siento que estamos logrando entender lo que él quiere”, señaló.

Su meta más grande: volver a la selección mexicana

De cara a la recta final del torneo, Pumas enfrentará una serie de compromisos importantes ante Toluca, Pachuca, Rayadas, Puebla y Cruz Azul, partidos que serán clave para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla en la Liga MX Femenil.

Sin embargo, Flores aseguró que el plantel universitario mantiene una mentalidad enfocada en cada partido, sin adelantarse a los resultados. “Para nosotros el siguiente partido siempre es el más importante. No me gusta verlo como un bloque de partidos, sino enfocarnos en el siguiente rival y cuando pase ese, pensar en el que sigue”, comentó.

En lo personal, la futbolista también mantiene la mirada puesta en la selección mexicana femenil, que actualmente atraviesa un buen momento bajo la dirección de Pedro López, luego de vencer 1-0 a Brasil en un partido amistoso y liderar su grupo en el Clasificatorio Concacaf W, torneo que otorga boletos para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Para Flores, regresar al Tri es una meta clara y considera que su paso por Pumas le ha permitido crecer como jugadora. “Ojalá, justo esa es mi meta más grande. Siento que Pumas me ha dado muchísimas oportunidades aquí para poder enseñar lo que puedo hacer y siento que voy creciendo como jugadora”, afirmó.

La mediocampista reconoció que la competencia en la selección mexicana es fuerte, pero también confía en el talento del grupo que actualmente representa al país.

“La selección está llena de jugadoras buenísimas, con muchísimo talento. Yo creo en ellas y si algún día estoy ahí estaría muy feliz, pero sé que pueden lograr lo que tienen en mente”, concluyó.

