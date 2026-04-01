Tabla de Posiciones Liga MX Femenil 2026: ¿Quién es líder tras la jornada 15

La Liga MX Femenil entra en su fase final con Rayadas como líder y una intensa lucha por los últimos boletos a la Liguilla

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil | Imago 7

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su fase decisiva y, con ello, la lucha por los boletos a la Liguilla comienza a intensificarse. A medida que se acerca el cierre de la temporada regular, los equipos ubicados en la parte alta de la tabla buscan asegurar su lugar en la Fiesta Grande, mientras que otros pelean por mantenerse con vida en la competencia.

En este contexto, Rayadas se mantiene en la primera posición de la clasificación en la jornada 15, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto regiomontano no solo apunta a asegurar su presencia en la Liguilla, sino también a afianzarse en el liderato general, con el objetivo de cerrar la fase regular en lo más alto y llegar con ventaja a la siguiente instancia.

Por otro lado, la disputa por los últimos boletos a la Liguilla se mantiene cerrada y con alta tensión. Equipos como Tijuana, Juárez y Pumas se encuentran en una batalla directa por ese último lugar disponible, conscientes de que no pueden dejar escapar puntos en la recta final del campeonato si quieren mantenerse en la pelea por el título.

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX 2026: jornada 15

La jornada 15 se perfila como una de las más importantes del torneo, ya que podría definir varios puestos clave dentro de la clasificación. Los enfrentamientos programados tendrán un impacto directo en la tabla general, especialmente para los equipos que buscan consolidarse en la parte alta o asegurar su lugar en la Liguilla.

Entre los duelos más destacados, Rayadas recibirá a Pumas en un partido que podría influir tanto en la cima como en la pelea por la clasificación. Por su parte, América se enfrentará al Atlas en otro encuentro relevante que también podría mover posiciones en la tabla.

Monterrey: 36 pts América: 33 pts Toluca: 32 pts Pachuca: 30 pts Tigres UANL: 30 pts Guadalajara: 28 pts Cruz Azul: 27 pts Tijuana: 22 pts FC Juárez: 21 pts Pumas: 20 pts Mazatlán Femenil: 18 pts León: 16 pts Atlético San Luis: 12 pts Atlas: 11 pts Puebla: 6 pts Santos Laguna: 5 pts Querétaro: 4 pts Necaxa: 4 pts

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quién es la goleadora?

En el apartado individual, la lucha por el campeonato de goleo también se mantiene activa. Con el arranque de la jornada 15, Eugénie Le Sommer, jugadora de Toluca, se mantiene como la máxima anotadora del torneo con 17 goles, mostrando una gran regularidad frente al arco rival.

Detrás de ella aparece Diana Ordóñez, de Tigres, con 14 anotaciones, manteniéndose en la pelea por el liderato de goleo. En la tercera posición se encuentra Charlyn Corral, quien suma 12 dianas y continúa como una de las referentes ofensivas más importantes del campeonato.

Eugenie Le Sommer (Toluca) | 17 goles Diana Ordoñez (Tigres) | 14 goles Charlyn Corral (Pachuca) | 12 goles Lucía García (Rayadas) | 9 goles Angelina Hix (Pumas) | 8 goles

¿Quiénes transmiten en vivo la Liga MX Femenil y dónde ver por TV y streaming?

Los encuentros de la Liga MX Femenil pueden seguirse a través de distintas plataformas y canales. Las transmisiones están disponibles en Fox One, Tub, ViX, ESPN y YouTube, ofreciendo múltiples opciones para los aficionados.

Además, en Claro Sports se pueden consultar todos los detalles, resultados y el resumen de cada jornada, con la información más relevante de lo que sucede en el torneo.

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