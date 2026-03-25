Liga MX Femenil: calendario de la jornada 14, Clausura 2026; horarios y dónde ver

No te pierdas la previa de la fecha, donde destacan dos duelos directos por el liderato: Tigres vs América y Pachuca vs Rayadas

Liga MX Femenil: partidos, fechas y horarios de la jornada 14 | Imago7

La Liga MX Femenil abre el telón de una nueva fecha que promete grandes emociones y cambios en la parte alta de la tabla. Con el Tigres vs América y el Pachuca vs Rayadas en el calendario, la liga mexicana vivirá la jornada 14 del torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán en el Universitario, donde la UANL recibirá a las Águilas en un compromiso entre el tercer y cuarto lugar de la clasificación.

Previo al arranque de la decimocuarta fecha, Rayadas es líder con 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y cero derrotas. Hasta el momento son el único equipo invicto, además de presumir a la mejor defensiva con cuatro goles recibidos. Por si fuera poco tiene al segundo mejor ataque con 34 goles anotados (cifra igualada con Tigres y América), solo debajo de los 37 tantos de las Tuzas.

En zona de calificación Rayadas, Pachuca, Tigres, América, Toluca, Chivas, Cruz Azul y Tijuana. Del otro lado de la tabla, Querétaro sigue en el fondo con solo un punto de los 39 posibles.

Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arrancará este miércoles 25 de marzo con el partido entre Tigres y América, uno de los más atractivos de la fecha. Tercer y cuarto lugar de la tabla chocan en el Universitario de Nuevo León.

El grueso de los encuentros se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, con cuatro compromisos. Sin duda alguna el más destacado es el Pachuca vs Rayadas, un duelo directo por el liderato de la Liga MX Femenil. Las Tuzas son segundas, a tres puntos de las regiomontanas. Para el sábado 28 nos esperan dos juegos, misma cantidad que cerrará la fecha un día más tarde, el domingo 29.

Miércoles 25 de marzo Tigres vs América | 19:00 horas | FOX One, FOX y Tubi

Viernes 27 de marzo Pumas vs León | 18:00 horas | ViX Atlas vs Necaxa | 19:00 horas | FOX One y Tubi Pachuca vs Rayadas | 19:06 horas | FOX One y FOX Mazatlán vs Toluca | 20:00 horas | FOX One y Tubi

Sábado 28 de marzo Cruz Azul vs Puebla | 15:45 horas | ViX Santos vs San Luis | 17:00 horas | FOX One y Tubi

Domingo 29 de marzo Querétaro vs Juárez | 17:00 horas | FOX One y FOX Tijuana vs Chivas | 19:06 horas | FOX One y FOX



¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming

La actividad de la Liga MX Femenil se puede seguir a través de diversas plataformas en México. Para la jornada 14, FOX One tendrá siete de los nueve partidos, mientras que ViX transmitirá los dos restantes. Otras opciones son Tubi y FOX. A continuación te dejamos cada uno de los juegos con su respectiva plataforma de transmisión:

Tigres vs América | FOX One, FOX y Tubi

Pumas vs León | ViX

Atlas vs Necaxa | FOX One y Tubi

Pachuca vs Rayadas | FOX One y FOX

Mazatlán vs Toluca | FOX One y Tubi

Cruz Azul vs Puebla | ViX

Santos vs San Luis | FOX One y Tubi

Querétaro vs Juárez | FOX One y FOX

Tijuana vs Chivas | FOX One y FOX

Te puede interesar: