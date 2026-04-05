Liga MX Femenil 2026: resultados de la jornada 16; partidos, horarios y dónde ver hoy

La jornada 16 de la Liga MX Femenil será clave en la lucha por la Liguilla con duelos directos entre equipos contendientes

Liguilla Liga MX Femenil, horarios y dónde ver la jornada 16 | Imago 7

La Liga MX Femenil entra en la recta final del torneo regular y la Liguilla comienza a perfilar a sus primeros clasificados tras los resultados de la fecha doble, por lo que los duelos correspondientes a la jornada 16 serán determinantes en la lucha por los boletos a la Fiesta Grande.

Cruz Azul Femenil firmó una contundente victoria 4-0 ante Toluca con una actuación destacada de Uchenna Kanu, quien marcó un triplete para guiar a La Máquina a asegurar su lugar en la Liguilla. Por su parte, América Femenil también respondió con autoridad al imponerse 4-1 a Querétaro en la jornada 16, en un partido donde las Águilas marcaron diferencia desde el inicio y confirmaron su buen momento en el torneo.

Por otro lado, Tigres y Chivas protagonizarán un duelo de gran rivalidad dentro de la liga, en un partido que promete emociones y que también podría influir en la parte alta de la tabla. En tanto, Pumas buscará rescatar puntos que le permitan mantenerse con vida en la pelea por la clasificación cuando reciba a Puebla, en un encuentro clave de cara a sus aspiraciones de llegar a la Fiesta Grande.

Horarios, resultados y dónde ver todos los partidos de la jornada 16 de la Liga MX Femenil

La jornada 6 iniciará el sábado 4 de abril y terminará el viernes 5 de abril con duelos de gran importancia de cara al cierre del torneo.

Viernes 4 de abril

Toluca 0-4 Cruz Azul

Querétaro 1-4 América

Sábado 5 de abril

Pumas vs Puebla | 12:00 horas | VIX

Necaxa vs Tijuana | 16:00 horas | VIX

Juárez vs Rayadas | 17:00 horas | Fox One

Atlas vs Santos | 17:00 horas | Fox One y Tubi

Tigres vs Chivas | 18:00 horas | Fox One

Pachuca vs León | 19:06 horas | Fox One y Tubi

Necaxa vs Atlético de San Luis | 21:10 horas | Fox One y Tubi

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming

Los encuentros de la Liga MX Femenil pueden seguirse a través de distintas plataformas y canales. Las transmisiones están disponibles en Fox One, Tub, ViX, ESPN y YouTube, ofreciendo múltiples opciones para los aficionados.

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