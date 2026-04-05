Liga MX Femenil 2026: resultados de la jornada 16; partidos, horarios y dónde ver hoy

Publicado por Daniela Galindo

La jornada 16 de la Liga MX Femenil será clave en la lucha por la Liguilla con duelos directos entre equipos contendientes

Liga MX Femenil: calendario de la jornada 16, Clausura 2026; horarios y dónde ver
Liguilla Liga MX Femenil, horarios y dónde ver la jornada 16 | Imago 7

La Liga MX Femenil entra en la recta final del torneo regular y la Liguilla comienza a perfilar a sus primeros clasificados tras los resultados de la fecha doble, por lo que los duelos correspondientes a la jornada 16 serán determinantes en la lucha por los boletos a la Fiesta Grande.

Cruz Azul Femenil firmó una contundente victoria 4-0 ante Toluca con una actuación destacada de Uchenna Kanu, quien marcó un triplete para guiar a La Máquina a asegurar su lugar en la Liguilla. Por su parte, América Femenil también respondió con autoridad al imponerse 4-1 a Querétaro en la jornada 16, en un partido donde las Águilas marcaron diferencia desde el inicio y confirmaron su buen momento en el torneo.

Por otro lado, Tigres y Chivas protagonizarán un duelo de gran rivalidad dentro de la liga, en un partido que promete emociones y que también podría influir en la parte alta de la tabla. En tanto, Pumas buscará rescatar puntos que le permitan mantenerse con vida en la pelea por la clasificación cuando reciba a Puebla, en un encuentro clave de cara a sus aspiraciones de llegar a la Fiesta Grande.

Horarios, resultados y dónde ver todos los partidos de la jornada 16 de la Liga MX Femenil

La jornada 6 iniciará el sábado 4 de abril y terminará el viernes 5 de abril con duelos de gran importancia de cara al cierre del torneo.

Viernes 4 de abril

  • Toluca 0-4 Cruz Azul
  • Querétaro 1-4 América

Sábado 5 de abril

  • Pumas vs Puebla | 12:00 horas | VIX
  • Necaxa vs Tijuana | 16:00 horas | VIX
  • Juárez vs Rayadas | 17:00 horas | Fox One
  • Atlas vs Santos | 17:00 horas | Fox One y Tubi
  • Tigres vs Chivas | 18:00 horas | Fox One
  • Pachuca vs León | 19:06 horas | Fox One y Tubi
  • Necaxa vs Atlético de San Luis | 21:10 horas | Fox One y Tubi

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming

Los encuentros de la Liga MX Femenil pueden seguirse a través de distintas plataformas y canales. Las transmisiones están disponibles en Fox One, Tub, ViX, ESPN y YouTube, ofreciendo múltiples opciones para los aficionados.

Te puede interesar:

Selección Colombia Femenina anuncia convocatoria para la triple fecha clave rumbo al Mundial

Fútbol Femenil

Selección Colombia Femenina anuncia convocatoria para la triple fecha clave rumbo al Mundial

Misa Rodríguez tras la dolorosa eliminación ante el Barcelona: "Nos duele y nos avergüenza"

Fútbol Femenil

Misa Rodríguez tras la dolorosa eliminación ante el Barcelona: "Nos duele y nos avergüenza"

Semifinales Champions League Femenil 2026: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

Fútbol Femenil

Semifinales Champions League Femenil 2026: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?