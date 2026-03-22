¡Dramática fractura! Futbolista del Pachuca protagoniza una impactante imagen ante Pumas

Chinwendu Ihezuo colisionó contra Wendy Toledo llevándose la peor parte la delantera de las Diosas del Viento

Así quedó el tobillo de la delantera de Pachuca. Captura de pantalla TUDN.

Chinwendu Ihezuo protagonizó uno de los momentos más impactantes de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La delantera de las Tuzas del Pachuca sufrió una aparatosa lesión en el duelo ante Pumas, que obligó a su traslado inmediato al hospital.

El incidente ocurrió en el minuto 44 del partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Ihezuo buscaba un balón a profundidad cuando se encontró con la salida de la portera auriazul Wendy Toledo, quien intentó cerrarle el ángulo de disparo colisionando en el intento de ambas de alcanzar el esférico. La jugadora de Pachuca se llevó la peor parte. En la acción, su tobillo derecho quedó atorado entre el pasto y la rodilla de Toledo, generando una palanca que provocó una lesión de alto impacto. De inmediato, Ihezuo comenzó a mostrar signos de dolor, mientras la escena encendía la preocupación en el terreno de juego.

ESCENAS MUY FUERTES EN C.U. 💔😣



La delantera de Pachuca, Chinwendu, abandona la cancha tras una lesión que nos dejó a todos fríos.



Pronta recuperación para la delantera tuza. 🙏 pic.twitter.com/vHsACkfRBy — Layvtime (@layvtime) March 22, 2026

Las imágenes fueron contundentes. El tobillo de la futbolista quedó en una posición antinatural, lo que apunta a una fractura. El cuerpo médico ingresó de inmediato para atenderla y retirarla del campo. Ante la gravedad del momento, la delantera fue trasladada de emergencia a un hospital para realizarle estudios y conocer el diagnóstico exacto. Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico definitivo.

El entrenador de Pachuca Femenil, Óscar Torres, habló tras el partido sobre el estado de su jugadora. “No sabemos todavía, vamos a ver el estudio que le hagan, dependiendo qué es lo que sucede, realmente no sabemos todavía qué es lo que pasó. Esperemos que no sea algo grave”, declaró. El club y la afición permanecen atentos a la evolución de la delantera, en espera de un reporte oficial sobre la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

¿Qué lesión sufrió Chinwendu Ihezuo?

Todo indica que Chinwendu Ihezuo habría sufrido una fractura de tobillo derecho tras el choque con la portera de Pumas. Sin embargo, el diagnóstico oficial dependerá de los estudios médicos realizados en el hospital.

¿Cuánto quedó Pumas vs Pachuca en la jornada 13 de la Liga MX Femenil?

Al momento de la lesión de Chinwendu, el partido se encontraba empatado 1-1 gracias a los goles de Abril Fragoso de parte de las Diosas del Viento y de Angelina Hix por las universitarias. Pero, al minuto 66′, el gol de Aline Gomes desestabilizó la balanza en favor del cuadro hidalguense.

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