Antes de Borja Iglesias: los españoles que vistieron la camiseta del América

Aunque la presencia ibérica ha sido esporádica, las contrataciones se concentran en dos momentos muy definidos

Fidalgo vuelve a Europa. | Imago7.

A lo largo de su historia, el Club América ha contado con únicamente siete futbolistas españoles en su plantilla. Aunque la presencia ibérica ha sido esporádica, las contrataciones se concentran en dos momentos muy definidos: la etapa posterior a la Guerra Civil Española, durante las décadas de 1940 y 1950, y el resurgimiento del mercado español en el siglo XXI con fichajes ligados al Real Madrid Castilla.

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