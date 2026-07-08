El Mundial inolvidable y cruel de Dávinson Sánchez

El defensor central colombiano Dávinson Sánchez es catalogado como uno de los mejores del Mundial 2026 a pesar de errar su penal ante Suiza.

Dávinson Sánchez | DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Para nadie es un secreto que Dávinson Sánchez ha sido uno de los mejores defensores centrales del Mundial 2026. No en vano, la Selección Colombia es el segundo equipo que menos goles ha recibido en la cita orbital. Solamente es superado por España que aún no ha encajado ninguna anotación.

En todos los partidos, el número 23 del equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo fue la gran figura en la zona defensiva. De su mano, los niveles de Jhon Lucumí y Johan Mojica crecieron notablemente. Un zaguero que brilló por su liderazgo, personalidad, velocidad y habilidad para el anticipo en todos los cinco partidos disputados.

Tanto así que hasta un gol, polémicamente anulado ante Portugal, terminó anotando. El defensor central del Galatasaray de Turquía no deja de ser una de las grandes figuras del combinado colombiano a pesar de haber errado su penal en la tanda ante Suiza. Ya siendo capitán del equipo, tomó la responsabilidad del segundo penal y la estrello contra el travesaño.

Inconsolable Davinson, el más golpeado de los jugadores de la @FCFSeleccionCol tras eliminación del Mundial ante Suiza por penales. pic.twitter.com/9EPOYm9wtN — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) July 7, 2026

Dávinson Sánchez, figura de Colombia en el Mundial 2026

No solamente es una cuestión de juego y sensación futbolística, el hecho de decir que Dávinson Sánchez fue uno de los grandes destacados de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los datos también avalan dicha premisa. Pues, el jugador de 30 años fue regateado tan solo una vez en los cinco partidos que disputó.

Ni los futbolistas de Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal y Ghana, pudieron ganar sus duelos individuales contra el zaguero colombiano. Solamente, en el partido ante Suiza fue regateado en una ocasión y tuvo su rendimiento más discreto al igual que todos sus compañeros.

Es una pena que el campeonato de un hombre que lo había hecho todo bien terminó con la imagen de su penal errado. Pues, aunque Colombia se pudo reponer de esa falla con el penal de Manuel Akanji. Gregor Kobel, portero de Suiza, le atajó el cuarto penal a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y eliminó a Colombia de la cita orbital.

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