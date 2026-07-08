Oficial: Rafa Márquez toma a la selección mexicana rumbo al Mundial 2030

La Federación Mexicana de Fútbol reafirma la postura de continuidad y nombra al exdefensa como nuevo entrenador de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este miércoles el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección mexicana, dando inicio a una nueva etapa rumbo al Proyecto Deportivo 2030. La decisión forma parte del plan de sucesión que el organismo había contemplado desde agosto de 2024, cuando el exdefensor fue integrado como auxiliar técnico de Javier Aguirre.

A través de un comunicado, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, confirmó que Márquez asumirá el cargo tras haber participado de manera activa en el proceso mundialista que culminó con la participación de México en la Copa del Mundo de 2026. La federación explicó que el relevo responde a una transición ordenada, diseñada para dar continuidad al trabajo desarrollado durante el último ciclo.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, señaló el organismo.

El nuevo estratega llega al banquillo nacional después de construir una de las carreras más destacadas del fútbol mexicano. Como jugador, disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y levantó dos títulos de Copa Oro con la selección mexicana. A nivel de clubes militó en instituciones como AS Monaco, Barcelona, New York Red Bulls y Hellas Verona, donde obtuvo múltiples campeonatos, incluidas dos Champions League con el conjunto catalán.

Rafa Márquez, oficializado como nuevo DT de México. | Claro Sports.

Tras poner fin a su etapa como futbolista, Márquez inició su trayectoria como entrenador en las categorías formativas del Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, antes de incorporarse al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026. Esa experiencia fue considerada por la FMF como un paso clave para asumir ahora la dirección del representativo nacional.

En el mismo comunicado, la Federación Mexicana de Futbol agradeció la labor de Javier Aguirre, quien cerró su tercera etapa como seleccionador con un balance de 37 partidos dirigidos, de los cuales ganó 22, empató nueve y perdió seis, además de registrar 59 goles a favor y 28 en contra. Durante su gestión, México conquistó la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

La FMF también destacó el desempeño del Tricolor en el Mundial de 2026, donde por primera vez logró una fase de grupos perfecta, con tres victorias y nueve puntos. El equipo avanzó a los octavos de final y concluyó el torneo en el noveno lugar de la clasificación general, resultado que sirvió como cierre del proceso encabezado por Aguirre.

Con la llegada de Rafael Márquez, la selección mexicana comenzará un nuevo ciclo con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales. La Federación reiteró su agradecimiento a la afición por el respaldo brindado durante la Copa del Mundo y expresó su confianza en que el excapitán del Tricolor dé continuidad al proyecto deportivo construido durante los últimos años.

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