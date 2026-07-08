El club de la Liga Mayor que cambia de sede y jugará en el Cementos Progreso

Los atigrados deberán jugar en el mismo estadio de Comunicaciones.

Aurora deberá cambiar su estadio. (Achuapa facebook)

A pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el Club Aurora recibió una noticia que modifica de manera importante su planificación para el campeonato. El conjunto ‘atigrado’ no podrá disputar sus partidos como local en el estadio Guillermo Slowing, escenario que fue su casa durante la temporada pasada y donde construyó buena parte de sus mejores resultados deportivos.

La decisión obedece a la implementación del sistema de Video Assistant Referee (VAR), una de las principales novedades que presentará el fútbol guatemalteco a partir del próximo torneo. Según trascendió, el recinto de Aurora no reúne actualmente las condiciones técnicas necesarias para la instalación y funcionamiento del sistema, motivo por el cual las autoridades de la Liga Nacional determinaron que el equipo deberá mudar su localía al estadio Cementos Progreso.

La llegada del VAR a Guatemala representa un paso importante para el crecimiento del campeonato nacional. Durante los últimos años, dirigentes, clubes y árbitros insistieron en la necesidad de incorporar esta tecnología para reducir errores arbitrales y aumentar la transparencia de las decisiones dentro del terreno de juego. Por ello, la organización del torneo viene trabajando intensamente para adaptar los estadios que albergarán encuentros de la Liga Mayor durante el Apertura 2026.

Para Aurora, sin embargo, la noticia llega con un sabor agridulce. El estadio Guillermo Slowing se había convertido en una verdadera fortaleza para el equipo durante el Apertura 2025. En ese escenario consiguió gran parte de los puntos que le permitieron finalizar en la tercera posición de la fase regular y posteriormente alcanzar los cuartos de final del campeonato, protagonizando una de las campañas más destacadas del club en los últimos años.

Si bien durante el Clausura 2026 el rendimiento del equipo disminuyó en comparación con el semestre anterior, el factor de la localía continuó siendo un aspecto importante dentro del funcionamiento del conjunto dirigido por su cuerpo técnico. Cambiar de escenario implica adaptarse a un nuevo campo de juego, diferentes dimensiones y un ambiente distinto, aspectos que pueden influir en el desempeño deportivo durante las primeras jornadas del campeonato.

Otro detalle llamativo es que Aurora compartirá estadio con Comunicaciones. El conjunto crema continuará utilizando el Cementos Progreso como sede para sus encuentros de local, por lo que ambos clubes convivirán en el mismo recinto durante gran parte del Apertura 2026. Incluso, cuando el calendario los enfrente, ambos ya conocerán perfectamente las características del terreno de juego, eliminando parte de la ventaja que normalmente supone la condición de local.

Cabe recordar que la utilización del Cementos Progreso también fue respaldada por la dirigencia de Comunicaciones, que hasta hace poco mantenía una especie de exclusividad sobre el recinto junto con la Selección Nacional de Guatemala. Ahora, con la implementación del VAR y la necesidad de contar con estadios plenamente habilitados para la nueva tecnología, Aurora iniciará una etapa diferente jugando lejos de su casa habitual, aunque con la expectativa de mantener el protagonismo que lo llevó a convertirse en una de las revelaciones del fútbol guatemalteco durante la última temporada.

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