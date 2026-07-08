Los jugadores de México que habrían disputado su última Copa del Mundo

La eliminación ante Inglaterra en octavos de final cerró el Mundial 2026 para México y también pudo marcar el final mundialista de varios referentes

La derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo terminó con el recorrido del equipo de Javier Aguirre en la Copa del Mundo. El 2-3 en el Estadio Azteca también abrió el análisis sobre los futbolistas que, por edad, trayectoria y competencia interna, pudieron haber disputado su último Mundial con la selección mexicana.

El partido ante Inglaterra dejó una imagen de cierre para varios elementos de experiencia. México cayó con goles ingleses de Jude Bellingham y Harry Kane, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron por el Tricolor. El tanto de Jiménez, de penal al minuto 69, puede quedar como su última anotación en una Copa del Mundo.

Paco Memo llegó al Mundial 2026 con 40 años y como parte de una generación que sostuvo el arco mexicano durante varios ciclos. Antes del torneo se señaló que esta sería la última Copa del Mundo en su carrera como jugador profesional, portando el parche de ‘Leyenda’ otorgado por la FIFA.

Ochoa tuvo minutos ante Chequia en el Estadio Azteca|Alejandra Suárez/Claro Sports

Ochoa acudió a su sexto Mundial con México, aunque no en todos tuvo minutos. Su presencia en 2026 representó un registro de continuidad dentro del Tricolor, pero el escenario rumbo a 2030 luce distinto: para la próxima Copa del Mundo tendría 44 años y estaría cerca de cumplir 45 durante el torneo. En la convocatoria de 2026 también estuvieron Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue titular y Carlos Acevedo, dos porteros que forman parte del grupo que puede pelear por el puesto en el siguiente ciclo.

Raúl Jiménez también aparece entre los nombres que habrían cerrado su etapa mundialista. El delantero llegó a la Copa del Mundo de 2026 con 35 años, disputando su cuarto Mundial con México, logrando tres goles durante el torneo, aunque su adió al Tricolor podría esperar ya que busca llegar a la marca de Javier ‘Chicharito’ Hernández como máximo anotador de la selección mexicana. El ‘Lobo de Tepeji’ llegó a 48, mientras que Chicharito cuenta con 52.

El caso de Jiménez tiene un peso adicional por su recorrido con la selección. Fue parte del equipo campeón olímpico en Londres 2012, acudió a Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y volvió a tener protagonismo en 2026. Para el Mundial 2030 tendría 39 años, por lo que su continuidad dependería de actividad, estado físico y del proceso que encabece la renovación ofensiva con nombres como Santiago Giménez, Armando González y otros delanteros del ciclo siguiente.

Raúl Jiménez en festejo | Claro Sports/Alejandra Suárez

Otro futbolista que podría haber disputado su último Mundial es Jesús Gallardo. El lateral de Toluca llegó a la Copa con 31 años y acumulaba más de 120 partidos internacionales. Para 2030 tendría 35 años, una edad que no descarta por completo su presencia, pero sí reduce el margen en una posición que exige recorrido y competencia constante.

En ataque, Guillermo Martínez también queda dentro de los probables cierres de ciclo mundialista. El delantero de Pumas llegó al torneo con 31 años y fue parte del plantel de Javier Aguirre después de una carrera que tomó relevancia en etapas posteriores.

El grupo de futbolistas de 30 años abre un escenario más amplio. Luis Romo, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Carlos Acevedo y Roberto Alvarado llegaron al Mundial 2026 en esa franja de edad. Ninguno queda descartado de forma automática para 2030, pero todos llegarían con 34 años al siguiente torneo, por lo que su permanencia dependería del rendimiento en clubes y de las necesidades del próximo cuerpo técnico.

Romo fue titular ante Inglaterra y formó parte del mediocampo mexicano en el partido de eliminación. Su caso se suma al de Luis Chávez, jugador de Dynamo Moscú, y Orbelín Pineda, del AEK de Atenas.

Carlos Acevedo también aparece en la lista de posibles cierres por edad, aunque su situación es distinta al tratarse de un portero. El guardameta de Santos Laguna llegó a 2026 con 30 años y formó parte de la convocatoria junto a Ochoa y Rangel. Para 2030 tendría 34 años, una edad todavía viable para su posición, pero el relevo en el arco mexicano dependerá del proceso competitivo posterior al Mundial en casa.

El cierre del Mundial 2026 marca, por lo tanto, una frontera para la selección mexicana. Ochoa y Jiménez aparecen como los casos más claros de despedida mundialista, mientras que Gallardo, Guillermo Martínez, Romo, Chávez, Orbelín, Acevedo y Alvarado quedan en una zona de probabilidad. El siguiente ciclo obligará al Tricolor a definir qué parte de esta base se mantiene y qué lugares serán tomados por la generación que ya empezó a sumar minutos en el torneo, encabezada por nombres como Gilberto Mora, Obed Vargas, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez.

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