Los penales, la deuda histórica que vuelve a condenar a Colombia

La ‘Tricolor’ cayó ante Suiza en los penales y reabrió un viejo debate: la dificultad histórica del equipo nacional en las definiciones desde los doce pasos.

Jugadores de Colombia tras la tanda de penales | Reuters.

La Selección Colombia estuvo a un paso de instalarse entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Después de 120 minutos de un partido intenso frente a Suiza, la clasificación se definió desde el punto penal, el escenario que históricamente más dolores de cabeza le ha generado al combinado nacional. Una vez más, la ‘Tricolor’ se quedó corta y vio cómo el sueño mundialista terminaba desde los once metros.

Una historia que se repite

Más allá del rival o del contexto, las tandas de penales se han convertido en una asignatura pendiente para Colombia. Cada vez que el margen de error desaparece y la clasificación depende de la frialdad desde los doce pasos, la Selección suele salir golpeada.

Ante Suiza, el equipo de Néstor Lorenzo había competido de igual a igual, generó oportunidades y logró mantener su arco en cero durante los 120 minutos. Sin embargo, en la definición volvió a aparecer la falta de eficacia, mientras el rival mostró mayor tranquilidad para convertir y asegurar el boleto a los cuartos de final.

¿Déjà vu con Rusia 2018?

La historia parece repetirse para la Selección Colombia. Ocho años atrás, en el Mundial de Rusia 2018, la Tricolor también vio frustrado su sueño de avanzar en una Copa del Mundo desde el punto penal. Tras empatar 1-1 con Inglaterra en los octavos de final gracias al agónico gol de Yerry Mina, el equipo dirigido por José Pékerman cayó 4-3 en la tanda, pese a la gran actuación de David Ospina. Ahora, en el Mundial 2026, Colombia volvió a quedarse a las puertas de los cuartos de final al perder otra definición desde los once metros, esta vez ante Suiza, confirmando que los penales siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes en la historia reciente del combinado nacional.

Un aprendizaje para el próximo ciclo

Pese a la eliminación, la Selección Colombia dejó una imagen competitiva durante buena parte del torneo. Clasificó como líder de su grupo, fue sólida en defensa y cayó invicta durante el juego frente a Suiza. Sin embargo, el fútbol de selecciones suele decidirse por detalles, y uno de ellos volvió a ser la tanda de penales.

Si Colombia quiere dar el salto definitivo en las próximas competencias internacionales, deberá convertir esta frustración en una lección. Porque más allá del rendimiento colectivo, los penales continúan siendo una deuda histórica que le ha impedido alcanzar objetivos mayores cuando el margen de error desaparece.

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