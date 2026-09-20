El gol de Miguel Borja que ya forma parte de la historia del América

El delantero colombiano dejó su sello en el Clásico Nacional con una definición que ya forma parte de la historia del conjunto azulcrema

Miguel Borja firma una chilena | Imago7

Miguel Borja se convirtió en protagonista de la historia del América después de marcar uno de los goles que quedaron registrados entre las anotaciones más destacadas del club. El delantero colombiano apareció en el Clásico Nacional ante Chivas con una definición que llamó la atención por la forma en que consiguió vencer al arquero rojiblanco.

La anotación de Borja se suma a la memoria de los goles que han marcado la historia del América. Su definición ante Chivas adquirió un significado especial por el escenario y el rival, además de incorporarse a una lista de acciones que permanecen en el recuerdo de la afición azulcrema. LEE LA NOTA COMPLETA

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