Exatlón México 2026: Irvin Villatoro es el atleta eliminado de este 20 de septiembre
El Equipo Azul volvió a perder a un nuevo integrante dentro de la competencia tras un intenso Duelo de Eliminación
La cuarta semana de la décima temporada de Exatlón México 2026 llegó a su final, con un nuevo atleta eliminado de la competencia en este domingo 20 de septiembre. Después de un intenso Duelo de Eliminación, el Equipo Azul perdió a un nuevo integrante en la isla de República Dominicana: Irvin Villatoro.
El camino de Villatoro dentro del programa no fue el más largo, pues había ingresado al reality show deportivo como refuerzo para los azules después de la eliminación de Erick Segura. Por lo que solo pudo ayudar a sus compañeros un par de semanas.
La salida de Irvin del programa significó el tercer integrante del Equipo Azul en la temporada 2026 del Exatlón México y se convirtió en el segundo hombre en ser eliminado de la competencia.
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¿Quién es el eliminado de Exatlón México 2026 hoy 20 de septiembre?
Irvin Villatoro fue el atleta que quedó eliminado de Exatlón México este domingo 20 de septiembre. El integrante del Equipo Azul se despidió de sus compañeros después de perder todas sus vidas en este día.
Villatoro llegó para ocupar el lugar de Erick Segura en el reality show tras ser eliminado, por lo que al momento de decir adiós no pudo evitar derramar algunas lágrimas.
El atleta no pudo mantener todas sus vidas en el Duelo de Eliminación, luego de verse superado por Aristeo Cázares, Pato Araujo, Pablo Franco y Emilio Rodríguez, todos ellos del Equipo Rojo.
Lista de todos los eliminados de Exatlón México 2026
Irvin Villatoro se convirtió en el cuarto atleta eliminado del Exatlón México 2026. Con lo que se unió a tres participantes más que formaron parte de este grupo como fueron María Salazar y Erick Segura. Por su parte, del Equipo Rojo solo Anaid Torres se despidió de la competencia apenas en la primera semana de actividades.
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- Anaid Torres | Equipo Rojo
- Erick Segura | Equipo Azul
- María Salazar | Equipo Azul
- Irvin Villatoro | Equipo Azul
¿Quiénes siguen en la batalla de Exatlón México? Equipo Rojo y Equipo Azul
Con la eliminación de Irvin Villatoro la dinámica del programa cambió de nueva cuenta. Por lo que los atletas deben seguir preparándose para enfrentar las siguientes semanas y tratar de quedarse con la victoria al final de la temporada.
Equipo Azul
- Fernando Vallejo
- Natasha Septién
- David Juárez ‘La Bestia’
- Doris del Moral
- Andrea Medina
- Alexis Vargas
- Adrián Leo
- Katia Gallegos
- Tanya Núñez
Equipo Rojo
- Pablo Franco
- Montse Mejía
- Jerry Lizárraga
- Pato Araujo
- Aristeo Cázares
- Heliud Pulido
- Zudikey Rodríguez
- Paulette Gallardo
- Ella Bucio
- Karol Rojas