Abreu defiende a Mora de los abucheos en Pachuca: “Todo lo que hace Gil se viraliza”

Abreu destaca a Gilberto Mora tras el empate de Xolos. Imago 7

Xolos de Tijuana dejó escapar una ventaja de dos goles ante Pachuca y terminó con un empate 2-2 en el Estadio Hidalgo en duelo de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, resultado que dejó sensaciones encontradas en Sebastián ‘Loco’ Abreu. El técnico fronterizo reconoció la molestia por no conseguir la victoria, aunque destacó la actuación de su equipo en una de las plazas más exigentes de la Liga MX.

El entrenador señaló que Tijuana tuvo oportunidades para cerrar el partido antes de que los Tuzos reaccionaran y consideró que el empate llegó por la capacidad individual de Salomón Rondón, delantero que lidera la tabla de goleo del Apertura 2026.

“Era el 3-1 y seguramente el entusiasmo que te da el hecho de estar cerca del empate hubiera disminuido, como fue en el primer tiempo, en el que fuimos totales dominadores. Pero en esto del fútbol, el gol es el detonante emocional y también, cuando tenés enfrente a un extraordinario centro delantero, puede suceder”, explicó Abreu en conferencia de prensa.

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Abreu habla del impacto de Gilberto Mora en Xolos

Durante la conferencia, el técnico también habló sobre la atención que genera Gilberto Mora, una de las jóvenes figuras del fútbol mexicano y uno de los jugadores que más seguimiento recibe actualmente. Abreu pidió valorar la presencia de futbolistas de ese nivel y cuestionó que, en ocasiones, la afición cambie rápidamente de postura con los referentes nacionales.

“No entiendo el ‘lo aplaudo, le pido foto, lo quiero, te amo’ y después lo abucheo. No entiendo esa sensación de modificación que hay ante un ídolo del país o un ídolo de la selección; lo tenemos que disfrutar todos, independientemente de que esté de rival”, señaló.

El entrenador explicó que la presencia de Mora también modificó la dinámica diaria del club, desde los viajes hasta la atención mediática que recibe Xolos. “Nos cambió totalmente todo lo que es nuestra estructura diaria y de viajes. Estamos con seguridad, entramos por la puerta de atrás, tenemos que mandar el autobús directamente al avión porque estamos con un crack”, comentó.

Abreu comparó esta experiencia con las etapas que vivió junto a figuras como Ronaldinho, Falcao, Forlán y Suárez, y aseguró que la exposición actual beneficia al club. “Todo lo que hace Gil se viraliza. Nos da a nosotros una participación y una apertura enorme para que sepan quién dirige a Xolos y quién juega en Xolos”, concluyó.

Abreu valora el punto, pero lamenta no llevarse el triunfo

Más allá del resultado final, el estratega uruguayo destacó la posición que mantiene Xolos en la clasificación después de sumar un punto como visitante ante un rival directo. “Quitando la bronca de que, a mi entender, perdimos dos puntos, el punto nos pone quintos en el campeonato y ante un rival directo al cual ya no vamos a enfrentar”, comentó.

Abreu también resaltó la dificultad de jugar en Pachuca por las condiciones de la sede y explicó que la altura representa un factor que influye en los equipos que llegan desde ciudades ubicadas al nivel del mar. “La altura es un ingrediente más que afecta el desarrollo aeróbico y físico de los rivales que venimos del llano. La forma en que el equipo jugó hoy claramente indica que esa falta de consumo de oxígeno les pasa a todos los equipos que vienen de allá”, señaló.

El técnico de Xolos consideró que el equipo supo manejar los momentos del encuentro y descartó que la reacción de Pachuca haya sido consecuencia de una falta de orden táctico. “A veces no son los cambios; a veces no es que el equipo se tiró atrás y dejó avanzar al rival. Ese aspecto al que muchas veces no se le da tanta importancia también juega, y el equipo se replegó bien”, afirmó.

Rondón y su jerarquía cambian el partido

Abreu reconoció el trabajo del delantero venezolano Salomón Rondón, quien marcó para Pachuca y fue determinante para que los Tuzos rescataran el empate. “Ante un extraordinario centro delantero goleador del campeonato, consolidado en su carrera, hay que darle mérito a su individualidad, ya que tiene una eficacia del 100% y hoy fue lo que llevó a Pachuca a poder empatar”, expresó.

El entrenador aseguró que, pese al resultado, se quedó con aspectos positivos del funcionamiento de Tijuana, especialmente por la personalidad mostrada en una cancha complicada. “En lo que tiene que ver con el juego, me voy muy contento porque el equipo tuvo temple, tranquilidad y paciencia, y supo controlar los momentos del partido”, comentó.

Abreu recordó que Xolos tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, incluyendo una ocasión de Gil antes del descanso y otra jugada en la que el balón fue despejado sobre la línea. “Capaz que no lo pudimos matar porque Gil tuvo el 3-0 al terminar el primer tiempo y tuvo el 3-1 en una situación de juego que la sacan en la línea”, explicó.

Con el empate ante Pachuca, Tijuana se mantiene en una posición importante dentro del Apertura 2026 y Abreu destacó que el resultado confirma la identidad que busca construir con el equipo fronterizo.

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