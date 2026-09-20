La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 20 de septiembre?

Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa pelean para mantenerse en La Casa de los Famosos 2026

¿Quién sobrevivirá en La Casa de los Famosos esta semana? | X:@LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México entra en su recta final este domingo 20 de septiembre, una noche que promete emociones al límite con la salida de uno de los participantes nominados. Aunque en las últimas horas circulan rumores sobre el famoso que podría abandonar la competencia, las votaciones no oficiales muestran un panorama mucho más cerrado, con una diferencia mínima entre los cinco habitantes que todavía luchan por mantenerse con vida rumbo al cierre de la temporada.

Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres y Memo Schutz tienen pocas horas para conquistar a sus seguidores y conseguir los votos necesarios para continuar en la casa. La Gala de Eliminación se acerca y el periodo de votación está a punto de terminar, por lo que cada apoyo puede resultar determinante en una noche donde cualquier resultado puede cambiar el rumbo de la competencia.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 20 de septiembre?

Pese a que todavía no existe información oficial sobre quién será el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México, una encuesta de fanáticos citada por Vaya Vaya ya encendió la expectativa de cara a la Gala de Eliminación de este fin de semana. De acuerdo con la medición no oficial, Karina Torres aparece con el 27 por ciento de los votos en contra, mientras Memo Schutz registra apenas 17 por ciento y se coloca como el participante con menor rechazo entre los cinco nominados.

La encuesta, sin embargo, muestra una competencia bastante cerrada, ya que la diferencia entre el primer y el último lugar es de apenas 10 puntos porcentuales. Estos resultados no permiten anticipar el desenlace de la gala, pero sí reflejan el interés de los seguidores por una placa en la que cada voto puede marcar la diferencia. La respuesta definitiva llegará durante la transmisión oficial, cuando se conozca quién deberá abandonar la casa en una de las eliminaciones más parejas de la temporada

Karina Torres 27%

Ese Pérez 20%

Cynthia Klitbo 18%

Ernesto Laguardia 18%

Memo Schutz 17%

La Casa de los Famosos México 2026, hoy ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México avanza hacia su recta decisiva y los habitantes tienen claro el objetivo: quedarse con el premio de 4 millones de pesos. Mientras llega el momento de conocer al gran ganador, la casa mantiene el drama a tope con alianzas, estrategias, conflictos y sorpresas que pueden cambiar el rumbo de la competencia en cualquier momento. Las Galas de Eliminación llegan cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras Canal 5 presenta las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX permite seguir la acción con transmisiones exclusivas y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas.

Y si quieres conocer todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa, en Claro Sports puedes seguir de cerca la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Noticias, spoilers, adelantos, rumores, estrategias y los movimientos que pueden definir el futuro de los habitantes forman parte de nuestra cobertura para que tengas todos los detalles antes, durante y después de cada gala. No te pierdas nada de uno de los realities más comentados de la televisión mexicana y sigue toda la información en Claro Sports.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 20 de septiembre?

La Casa de los Famosos México entra en una nueva semana de tensión con cinco habitantes en la placa de nominados: Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres y Memo Schutz. Todos buscan mantenerse dentro de la competencia en la recta final de la temporada, luego de una jornada que también dejó a varios habitantes fuera de peligro. Mariana Ochoa logró salvarse de la placa, mientras Yahir y Brianda Deyanara consiguieron evitar la cuerda floja. Por su parte, Gema Garoa obtuvo inmunidad y aseguró su permanencia una semana más.

La nominación tuvo un ingrediente de azar, pues los habitantes participaron en un juego dentro de la sala en el que cada famoso eligió una caja para definir su método de votación: ruleta, dado o cartas. Sin embargo, la suerte no fue el único factor que marcó la jornada, ya que las estrategias cobraron fuerza durante los últimos días con una combinación de votos entre los competidores. Con la competencia cada vez más cerca de su desenlace, cada decisión puede resultar determinante para quienes todavía luchan por mantenerse con vida y acercarse al premio principal de esta temporada.

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