La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 20 de septiembre?

La Granja VIP 2026 llega a su segunda eliminación con cinco nominados; sondeos colocan a María Karunna en riesgo, aunque la votación sigue abierta

Maria Karunna al fondo en los sondeos | @lagranjavipmix

La Granja VIP 2026 llega este domingo 20 de septiembre a su segunda Gala de Eliminación, una noche en la que cinco participantes dependen del voto del público para mantenerse dentro del reality de TV Azteca. La placa definitiva quedó establecida después de La Traición del viernes, dinámica que modificó los nombres que habían quedado en riesgo durante la semana.

Carlos Trejo, Kevyn Contreras ‘Bicolor’, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna son los cinco nominados que enfrentarán la decisión de la audiencia. Azalia Ojeda consiguió salir de la placa y posteriormente utilizó el beneficio de La Traición para salvar a Manelyk González y colocar a Carlos Trejo en su lugar.

La atención también está puesta en las votaciones. TV Azteca no publica porcentajes oficiales en tiempo real, por lo que las cifras que circulan antes de la gala proceden de sondeos realizados por páginas y cuentas dedicadas al seguimiento de realities. El resultado válido será el que revele la producción durante el programa de este domingo.

Hasta la mañana de este domingo 20 de septiembre, los últimos sondeos públicos disponibles corresponden al sábado 19 y colocaban a María Karunna en la parte más baja de las preferencias, mientras Niurka y Bicolor aparecían con mayor respaldo. La votación es positiva: los seguidores votan para salvar a su participante favorito y quien tenga menos apoyo queda eliminado.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 20 de septiembre?

La placa definitiva tiene a Carlos Trejo, Kevyn ‘Bicolor’, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna. Bicolor es el único de ellos que ya pasó por una Gala de Eliminación durante esta temporada: estuvo nominado en la primera semana y consiguió permanecer gracias al respaldo de la audiencia.

Los caminos hacia la nominación fueron diferentes. Niurka recibió cinco votos en La Asamblea; Mónica Escobedo quedó nominada después de un empate que resolvió Pascal Nadaud como Capataz; María Karunna recibió una nominación directa de la producción por quitarse el micrófono en diversas ocasiones, mientras Bicolor había sido enviado a la placa mediante el beneficio del Huevo Dorado. Carlos Trejo entró finalmente por decisión de Azalia durante La Traición.

En cuanto al posible eliminado, María Karunna aparece como la participante en mayor peligro de acuerdo con los sondeos no oficiales publicados antes de la gala. AS México también recogió rumores en redes sociales que apuntaban hacia su salida, aunque aclaró que hasta ese momento no existía información oficial sobre quién abandonaría la competencia. Por ello, cualquier supuesto eliminado antes de la transmisión debe tomarse únicamente como una versión sin confirmar.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 20 de septiembre en La Granja VIP 2026?

TV Azteca mantiene abiertas las votaciones este domingo 20 de septiembre, pero no ha difundido una tabla oficial con porcentajes. La referencia más reciente disponible proviene de una encuesta externa de ‘Vaya Vaya’, retomada por distintos medios durante el sábado 19 de septiembre.

En ese sondeo, Niurka registraba alrededor del 33-34% del respaldo; Kevyn ‘Bicolor’, 28%; Mónica Escobedo, 16%; Carlos Trejo, entre 14 y 15%; y María Karunna, 8%. Las cifras pueden modificarse antes del cierre y no corresponden al conteo oficial de la producción, por lo que únicamente sirven como referencia sobre la intención de voto previa a la gala.

La mecánica beneficia al participante que recibe votos, no al que acumula votos para salir. Cada usuario dispone inicialmente de 10 votos que puede repartir entre sus favoritos y TV Azteca señala que es posible obtener apoyos adicionales mediante los videos habilitados dentro de su plataforma. Los concursantes con mayor cantidad de votos se salvan y el último lugar abandona La Granja VIP.

Para participar, los seguidores pueden ingresar al portal oficial de votación de La Granja VIP o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo, entrar al banner correspondiente y repartir sus votos. La televisora confirmó que el sistema estará disponible durante este fin de semana, incluido el domingo 20 de septiembre.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La segunda Gala de Eliminación está programada para este domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La programación oficial contempla además un pre-show desde las 19:25 horas y el post-show a partir de las 23:00 horas.

La señal también puede seguirse por el sitio y la aplicación de TV Azteca, mientras que el acceso 24/7 está disponible tanto mediante las plataformas digitales de la televisora como en Disney+, donde los usuarios pueden seguir la convivencia y las distintas zonas de La Granja durante el día.

Durante la semana, TV Azteca distribuye las principales dinámicas del reality en su programación: lunes se realiza la competencia por el puesto de Capataz; martes corresponde a la Nominación; miércoles a La Asamblea; jueves a La Salvación y viernes a La Traición. Las emisiones de lunes a viernes comienzan alrededor de las 20:30 horas, mientras que los domingos están reservados para la gala principal a partir de las 20:00 horas.

La identidad del segundo eliminado de La Granja VIP 2026 se conocerá oficialmente durante la gala de este domingo 20 de septiembre. Hasta entonces, María Karunna y Carlos Trejo aparecen en las posiciones más comprometidas de los sondeos externos, pero la votación continúa abierta y únicamente el conteo presentado por el programa determinará quién deja la competencia.

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