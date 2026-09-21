Jornada 10 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

El Cruz Azul recibe la visita del Toluca en el duelo más atractivo del fin de semana, en plena lucha por la parte alta de la clasificación

Liga MX, jornada 10 del Apertura 2026. | Imago 7

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre con nueve encuentros que pueden modificar la pelea por los primeros lugares de la clasificación. Cruz Azul vs Toluca aparece entre los cruces de la fecha, mientras América visitará al Necaxa y Chivas recibirá a Querétaro.

El calendario comenzará el viernes con Atlante vs Monterrey y Tijuana vs Atlas. Para el sábado están programados cuatro encuentros, mientras el domingo tendrá tres partidos para cerrar la décima fecha del campeonato mexicano.

Uno de los partidos a seguir será el Cruz Azul vs Toluca en el Estadio Banorte. Los Diablos llegan a la fecha después de una racha de resultados que los mantiene dentro de los primeros puestos, mientras la Máquina busca sumar terreno antes del siguiente tramo del campeonato.

También habrá actividad en Guadalajara. Chivas recibirá a Querétaro el sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron, horario publicado por el propio club rojiblanco para su calendario del Apertura 2026.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 10 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La actividad comenzará el viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con Atlante frente a Monterrey. ESPN señala que el partido podrá seguirse por ESPN y Disney+. El programa completo de la fecha queda de la siguiente manera:

Viernes 25 de septiembre

Atlante vs Monterrey | 19:00 horas | TV Azteca.

Tijuana vs Atlas | 21:00 horas | FOX One.

Sábado 26 de septiembre

Cruz Azul vs Toluca | 17:00 horas | TUDN, Canal 5.

Chivas vs Querétaro | 17:07 horas | Prime Video.

Santos Laguna vs Pachuca | 19:00 horas | ViX.

Tigres vs Puebla | 19:00 horas | Azteca 7.

Domingo 27 de septiembre

Pumas vs Atlético de San Luis | 12:00 horas | TUDN

León vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One.

Necaxa vs América | 21:00 horas | FOX One.

El sábado concentra cuatro partidos. Además del Cruz Azul-Toluca, Tigres recibirá al Puebla en el Universitario y Santos enfrentará al Pachuca en el TSM Corona. El Guadalajara tendrá como rival a Querétaro en el Akron.

El domingo comenzará a mediodía con Pumas ante Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. León y Juárez jugarán a las 19:00 y Necaxa-América cerrará la jornada a las 21:00 en el Estadio Victoria.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 10 de la Liga MX

La jornada 10 del Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina, con algunos equipos encaminados a pelear por la parte alta y otros más a buscar un lugar en la Liguilla.

En Atlante vs Monterrey existe una de esas diferencias. Un modelo estadístico otorga 40% de probabilidades de triunfo a los Potros, pero los momios publicados por Caliente.mx colocan al Monterrey como favorito, con cuota de -110 frente al +260 de los Potros y +285 para el empate. Los azulgranas son los reyes del empate y los Rayados vienen de vencer a Cruz Azul.

Para Tijuana vs Atlas, las proyecciones favorecen al conjunto fronterizo. 42% para los Xolos, 28% para el empate y 30% para Atlas. El cuadro local viene de empatar con Pachuca y contará con el apoyo de su gente. Los rojinegros igualaron en casa con Pumas.

Chivas aparece con ventaja en las proyecciones frente a Querétaro con 60% de posibilidades de victoria antes del encuentro en el Akron. Guadalajara viene de empatar a dos con el América en el Clásico Nacional y debe hacerse nuevamente fuerte en el Estadio AKRON.

Después de su triunfo como visitante ante Toluca, Santos aparece como favorito para derrotar a Pachuca en el TSM. La estimación coloca a los Laguneros con 45% de posibilidades de ganar, frente al 22% de los Tuzos y 32% del empate. Los de la Bella Airosa tuviueron que conformarse con el 2-2 en casa ante Tijuana.

Tigres no ha tenido un buen torneo, pero, aun así, parte con ventaja frente al Puebla. Los felinos tienen el 71% de probabilidad de victoria en el Estadio Universitario, con 18% para el empate y 11% para los poblanos, quienes vienen de igualar a un gol con Atlante en el Estadio Cuauhtémoc.

El Cruz Azul vs Toluca es el partido más apretado de este fin de semana. El duelo luce muy parejo y las probabilidades de triunfo así lo marcan también. La Máquina tiene un 35 por ciento de posibilidades por un 36 por ciento de los Diablos en la cancha del Estadio Azteca. Ambos vienen de perder, los celeste ante Monterrey y los escarlatas ante Santos. Luce como el juego de la jornada.

Para Pumas frente al Atlético de San Luis, el cálculo marca 40% para Universidad Nacional, 27% para el empate y 33% para San Luis, por lo que la diferencia entre ambas opciones es menor que en otros partidos de la fecha.

América aparece con ventaja en su visita a Necaxa. Las Águilas rescataron el empate a dos goles con las Chivas y ante los Rayaos aparecen con el 50% de probabilidad de triunfo, 27% para Necaxa y 23% al empate.

En el León vs Juárez, los Panzas Verdes lucen como favoritos para quedarse con los tres puntos en casa. Si bien es cierto que los Bravos ya ganaron su primer partido del Apertura 2026, su visita a León luce bastante complicada y podría estar destinada a una derrota más.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 10 del Apertura 2026

Toluca conserva el primer puesto de la clasificación con 19 puntos, pese a registrar su segunda derrota del Apertura 2026. Detrás aparecen Chivas con 18 unidades y América con 17, mientras Cruz Azul se mantiene con 15 después de perder como visitante frente a Monterrey. Santos Laguna, por su parte, dejó el último lugar de la tabla luego de conseguir su segunda victoria del campeonato.

Tabla de posiciones al momento, tras la jornada 9:

Toluca | 19 puntos Guadalajara | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos Tijuana | 14 puntos León | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos Atlético de San Luis | 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos Laguna | 7 puntos Juárez | 3 puntos

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