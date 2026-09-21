Renato Paiva destaca el espíritu de Santos tras vencer a Toluca: “Estamos cambiando”

Santos remontó ante Toluca en el Nemesio Diez y consiguió su segunda victoria consecutiva bajo el mando de Paiva

Renato Paiva revive a Santos y revela la clave de la remontada ante Toluca. Imago 7

Santos Laguna consiguió una victoria de gran valor en el Apertura 2026 después de remontar ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez. El triunfo frente al líder del torneo representó un impulso importante para el proyecto de Renato Paiva, quien destacó la reacción de sus jugadores y el proceso que atraviesa el equipo para recuperar competitividad.

Después del encuentro, el entrenador portugués reconoció que la expulsión de Toluca influyó en el desarrollo del partido, pero aseguró que sus futbolistas mantuvieron la mentalidad para buscar el triunfo hasta el último minuto y no conformarse con el empate.

“Nunca dejamos de poner en cancha lo que trabajamos, y ese es nuestro camino y filosofía, y hoy fue lo mismo con un nivel de dificultad estratosférico porque juegas contra el líder, contra un club que va dominando el fútbol mexicano en los últimos años con títulos, con jugadores individuales fantásticos y la altura que pesa”, explicó Paiva en conferencia de prensa.

El técnico de los Guerreros también señaló la importancia de la expulsión de Toluca, aunque resaltó el esfuerzo de su equipo para aprovechar la oportunidad. “No puedo dejar de decir que la expulsión define mucho del juego porque nos da la opción de ir por el resultado”, comentó.

Santos suma dos victorias y Paiva pide paciencia

La victoria ante Toluca significó el segundo triunfo consecutivo para Santos, una situación que Paiva considera importante dentro de un proceso que todavía necesita tiempo para consolidarse.

El entrenador pidió mantener los pies sobre la tierra y recordó que los cambios dentro de un equipo no ocurren de manera inmediata, especialmente después de una etapa complicada. “Son 3 puntos, obviamente tiene un contexto y una realidad, pero eso no te da 6 o 9 puntos, es la segunda victoria seguida, y eso es importante. Pero pies en el suelo, estamos en una construcción de un proceso que siempre tiene pasos adelante y atrás”, explicó.

Paiva aseguró que la afición puede confiar en la actitud del grupo y en la intención de construir una nueva identidad dentro del plantel. “La afición puede contar con este espíritu que estamos construyendo de querer siempre más. Estamos cambiando, pero hay cambios que no se hacen de repente, tienes que entender que esto tiene procesos, a veces más lento y a veces más rápido”, agregó.

Paiva busca recuperar la identidad de Santos

El entrenador explicó que su llegada a la institución tiene como objetivo principal recuperar la esencia competitiva que históricamente ha caracterizado al club lagunero. Paiva señaló que, junto con el trabajo del área de scouting de Santos, busca detectar las necesidades del plantel y construir un equipo capaz de competir nuevamente en la Liga MX.

“La labor de recuperar la idea de juego, que es histórica, y la mentalidad de Guerreros, y obviamente también con mi conocimiento y con el scouting de Santos, que es muy bueno, hacer un trabajo de recuperación del plantel”, indicó.

El estratega portugués reconoció que la evaluación del equipo será constante y que las necesidades del plantel se determinarán conforme avance el proceso. “Hay que ir percibiendo dónde te faltan jugadores, pero esto está siempre en movimiento, y al final del torneo veremos lo que va a pasar, pero me han traído para eso”, señaló.

Renato Paiva agradece el cariño de Toluca

El partido ante los Diablos Rojos tuvo un significado especial para Paiva debido a su pasado con la institución mexiquense. El entrenador recordó su etapa con Toluca y aseguró que guarda un sentimiento especial por el club.

Paiva también habló sobre los títulos conseguidos por Toluca después de su salida y dejó claro que los logros corresponden al trabajo de Antonio Mohamed, los jugadores, la directiva y la afición. “Primero que quede muy claro: los títulos son de Mohamed, de este grupo de jugadores, de la directiva y la afición, no son míos; no he contribuido en nada directamente para ellos”, afirmó.

Sin embargo, el técnico consideró que en el fútbol también es importante dejar una huella positiva en las personas con las que se trabaja. “Cuando andas en esta profesión, si no ganas, por lo menos que dejes trabajo, marcas positivas en las personas, y entiendo que nadie tiene motivos para recibirme mal”, explicó.

Paiva recordó las eliminaciones que vivió durante su etapa con Toluca y señaló que fueron momentos difíciles, aunque considera que su salida fue una decisión correcta. “Lo demás es futbol y vida, y cuando me dirigí a la porra fue para agradecerles el apoyo que siempre me han dado y en parte pedirles disculpas por los títulos que no llegaron”, concluyó.

Con el triunfo ante Toluca, Santos consiguió una victoria que fortalece el proyecto de Paiva y mantiene la intención del equipo de recuperar la identidad competitiva que busca desde el inicio del torneo.

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