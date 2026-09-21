Querétaro vs León en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio La Corregidora
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios de Caliente.mx colocan a Querétaro con una cuota ligeramente más baja que León en el mercado de resultado final. En la consulta previa al encuentro, el triunfo de los Gallos Blancos paga +148, el empate se encuentra en +260 y la victoria de León aparece en +164.
Antecedentes Querétaro vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Clausura 2026, cuando Querétaro venció 2-0 a León en La Corregidora el 7 de febrero. En aquel encuentro, los Gallos Blancos evitaron el gol de la Fiera y sumaron los tres puntos como locales.
Los cinco enfrentamientos más recientes muestran dos victorias de Querétaro, dos de León y un empate. Antes del 2-0 del Clausura 2026, León ganó 3-0 en agosto de 2025; empataron 1-1 en abril de ese año; la Fiera venció 4-0 en octubre de 2024 y Querétaro se impuso 2-0 en abril de 2024.
Querétaro llega a la Jornada 9 tras vencer 1-0 a Tijuana, mientras que León derrotó 2-0 al Atlético de San Luis. Los Gallos registran cuatro victorias, un empate y dos derrotas en siete partidos; los Esmeraldas tienen cuatro triunfos, un empate y tres derrotas después de ocho juegos.
Alineaciones Querétaro vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Los dos técnicos saldrán en busca de ganar el partido para seguir mejorando su posición en la tabla.
Querétaro: Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlo García, Santiago Homenchenko; Enzo Giménez, Mateo Coronel, Paulo Victor; Ali Ávila.
León: Óscar Damián García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes; José Iván Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Jesús Lara, Daniel Arcila; Díber Cambindo.
¿A qué hora juega Querétaro vs León y dónde ver hoy 20 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
El Querétaro vs León está programado para este domingo 20 de septiembre en el Estadio La Corregidora. El silbatazo inicial se dará a las 20:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en México será por FOX One, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Querétaro y León cierran este domingo 20 de septiembre la actividad de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio La Corregidora. Los dos equipos llegan con 13 puntos, por lo que el resultado seguramente modificará su posición en la tabla en el cierre del fin de semana.
Los Gallos Blancos ocupan el quinto puesto con cuatro victorias, un empate y dos derrotas, mientras que León aparece un lugar abajo con los mismos 13 puntos, aunque con un partido más disputado. Querétaro llega después de vencer 1-0 a Tijuana y la Fiera lo hace tras superar 2-0 al Atlético de San Luis. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.