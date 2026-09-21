Querétaro vs León en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Querétaro vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Clausura 2026, cuando Querétaro venció 2-0 a León en La Corregidora el 7 de febrero. En aquel encuentro, los Gallos Blancos evitaron el gol de la Fiera y sumaron los tres puntos como locales.

Los cinco enfrentamientos más recientes muestran dos victorias de Querétaro, dos de León y un empate. Antes del 2-0 del Clausura 2026, León ganó 3-0 en agosto de 2025; empataron 1-1 en abril de ese año; la Fiera venció 4-0 en octubre de 2024 y Querétaro se impuso 2-0 en abril de 2024.

Querétaro llega a la Jornada 9 tras vencer 1-0 a Tijuana, mientras que León derrotó 2-0 al Atlético de San Luis. Los Gallos registran cuatro victorias, un empate y dos derrotas en siete partidos; los Esmeraldas tienen cuatro triunfos, un empate y tres derrotas después de ocho juegos.