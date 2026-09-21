Turco Mohamed lamenta la derrota de Toluca ante Santos: “Fue un partido de 4-0”

El técnico de los Diablos Rojos lamentó la falta de contundencia y aseguró que la expulsión modificó el rumbo del encuentro

Mohamed señala la clave de la derrota de Toluca ante Santos. Imago 7

Toluca dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja como líder del Apertura 2026 después de caer ante Santos Laguna, equipo que remontó un marcador adverso de 2-0 para quedarse con la victoria en la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez. Tras el encuentro, Antonio Mohamed reconoció la molestia por no haber cerrado el partido cuando tuvieron las oportunidades para hacerlo.

El técnico de los Diablos Rojos aseguró que su equipo generó las ocasiones suficientes para conseguir un resultado diferente, pero la falta de contundencia y la expulsión de Everardo López modificaron el desarrollo del encuentro.

“Fue un partido de 4-0 en el que una expulsión cambió el partido; después tuvimos el 3-1 cuatro veces, no supimos hacerlo y el rival aprovechó y se llevó la victoria”, explicó Mohamed en conferencia de prensa.

El estratega argentino reconoció que los resultados deben aceptarse y consideró que la derrota puede servir como aprendizaje para corregir detalles antes de la parte más exigente del torneo. “Los resultados no se discuten y espero que esto nos sirva para seguir aprendiendo”, señaló.

Mohamed evita hablar de Alexis Vega y critica el arbitraje

Después de la derrota, Mohamed también fue cuestionado sobre la ausencia de Alexis Vega en la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA. El entrenador de Toluca evitó involucrarse en la decisión y señaló que corresponde al cuerpo técnico del Tricolor. “Eso es decisión del entrenador de la selección”, respondió el técnico escarlata.

Sobre el arbitraje Luis Alfredo García, el ‘Turco’ manifestó su molestia por la jugada del primer gol de Santos, al considerar que existió una falta previa, aunque aseguró que su equipo debe concentrarse en los aspectos que puede mejorar.

“Respecto al árbitro, ya nos ha pasado; cuando toca en contra, hay que aguantársela, no llorar y pensar en lo que viene. Fue muy claro, lo vieron todos, pero toca agachar, no buscar culpables y ver lo que dejamos de hacer nosotros”, comentó.

Mohamed destaca la dupla Viñas-Paulinho

Uno de los aspectos positivos que rescató Mohamed fue el funcionamiento ofensivo de Federico Viñas y Paulinho, quienes marcaron durante el partido ante Santos.

El entrenador explicó que la falta de tiempo de trabajo entre ambos delanteros ha impedido que puedan desarrollar una mayor conexión, aunque confía en que esa sociedad puede mejorar. “Tampoco hemos entrenado mucho, pero hoy hicieron gol los dos y el equipo se vio muy bien, fue muy superior”, explicó.

Mohamed agregó que espera encontrar mayor fluidez cuando pueda trabajar más tiempo con ambos atacantes, aunque reconoció que las ausencias por lesiones y convocatorias internacionales complican esa posibilidad. “Cuando entrenemos más, seguramente se verá mucho más fluidez, pero está difícil porque Viñas no va a estar en la Fecha FIFA y antes Paulinho estaba lesionado”, concluyó.

Toluca ya piensa en Cruz Azul

A pesar del tropiezo, Mohamed señaló que el partido ante Cruz Azul no definirá el rumbo del torneo, debido a que todavía quedan varias jornadas por disputar en el Apertura 2026. El entrenador explicó que el equipo deberá enfocarse en recuperar a sus jugadores y afrontar las bajas que tendrá durante los próximos compromisos.

“Faltan muchas fechas, primero vamos a pensar en recuperarnos, sabiendo que se van jugadores importantes y que hay lesionados, para llegar bien al sábado y hacer un gran partido. Las cuentas se hacen al final”, afirmó.

Toluca llegará al duelo ante La Máquina con la intención de retomar el camino después de una derrota que frenó su posibilidad de aumentar la distancia en la parte alta de la clasificación.

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