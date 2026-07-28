La Liga MX ya tiene un líder en la creación de oportunidades de gol

El mediocampista de Cruz Azul lidera un apartado que suele anticipar a los futbolistas más determinantes del torneo y confirma su buen momento

Charly Rodríguez lidera la creación de oportunidades en la Liga MX | Imago7



El Apertura 2026 de la Liga MX apenas suma dos jornadas, pero algunos jugadores ya comienzan a marcar diferencia en distintos rubros. Mientras los atacantes buscan colocarse en la cima de la tabla de goleo, también cobra relevancia una estadística que puede influir directamente en el desarrollo de los partidos: las oportunidades creadas. En este apartado, Carlos “Charly” Rodríguez aparece como el primer referente del torneo, pues el mediocampista de Cruz Azul encabeza la clasificación con ocho ocasiones generadas, de acuerdo con datos publicados por Statiskicks. Nota completa, aquí.