México supera las 100 medallas y domina el medallero de Santo Domingo 2026

Con actuaciones destacadas en distintas disciplinas, México alcanza las 101 medallas en Santo Domingo 2026 y confirma el buen momento deportivo que atraviesa en la región

México rebasa las 100 medallas en Santo Domingo | jcc2026.org

México continúa como la gran referencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y ya alcanzó una cifra histórica en la competencia. La delegación mexicana superó la barrera de las 100 medallas después de las primeras jornadas de actividades, manteniéndose en la cima del medallero regional.

El equipo mexicano ha encontrado una constante presencia en los podios de distintas disciplinas y comenzó a tomar distancia respecto a sus principales perseguidores. Colombia y Cuba aparecen como las delegaciones más cercanas en la clasificación, mientras que Venezuela y el anfitrión República Dominicana también han tenido actuaciones destacadas.

Hasta el momento, México suma 101 medallas, producto de 37 oros, 36 platas y 28 bronces, números que le permiten conservar el primer lugar general de la competencia. La delegación nacional mantiene una ventaja importante sobre Colombia, que ocupa la segunda posición con 63 preseas.

¡100 medallas y seguimos haciendo historia! 🇲🇽



Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México. Gracias a cada atleta por demostrar que el talento mexicano no tiene límites. #MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/Judgto6ARX — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

La cosecha mexicana ha llegado desde distintas áreas del programa deportivo. Los triunfos en disciplinas como clavados, gimnasia, judo, ciclismo y otras pruebas han permitido que el país mantenga un ritmo constante de medallas y confirme el objetivo de pelear nuevamente por el liderato regional.

El dominio actual forma parte de un proceso que México ha construido en las últimas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación nacional llega a Santo Domingo 2026 después de conquistar el primer lugar del medallero en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, donde consolidó una etapa de resultados importantes.

En Barranquilla 2018, México terminó con 341 medallas, divididas en 132 oros, 118 platas y 91 bronces. Cinco años después, en San Salvador 2023, la representación mexicana firmó la mejor actuación de su historia en la competencia con 353 preseas, incluyendo 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce.

Con esos resultados recientes, México llegó a Santo Domingo como una de las delegaciones más fuertes de la región. En las últimas dos ediciones acumuló 694 medallas, con 277 oros, 226 platas y 191 bronces, cifras que reflejan la regularidad del deporte mexicano en el ciclo más reciente.

Además, México se mantiene como el país con más medallas acumuladas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un total de 4 mil 252 preseas. La delegación nacional suma 1,523 oros, 1,439 platas y 1,290 bronces, aunque todavía busca superar a Cuba en la clasificación histórica de títulos dorados.

La competencia en Santo Domingo 2026 todavía tiene varias jornadas por disputarse y el medallero continuará modificándose conforme avancen las pruebas restantes. México buscará ampliar su ventaja y cerrar los Juegos como líder absoluto, mientras sus principales rivales intentarán recortar distancia en la recta final.

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