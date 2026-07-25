Medallero Juegos Centroamericanos en vivo: ¿Quién ganó medalla hoy en Santo Domingo 2026?

Así va la cosecha de medallas de los Juegos Centroamericanos, al momento

Medallero de los Juegos Centromericanos. | Claro Sports

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya están en marcha y las primeras medallas comenzaron a repartirse entre las delegaciones participantes. Desde las primeras jornadas de competencia, los atletas entraron en acción en distintas disciplinas con el objetivo de sumar preseas para sus países e iniciar de la mejor manera la carrera por el medallero general.

México abrió su participación con presencia en el podio y se colocó entre las primeras posiciones de la clasificación, aunque la lucha por el liderato también involucra a selecciones como Venezuela y Cuba, que lograron subir a lo más alto del podio en el arranque del certamen. República Dominicana, como país anfitrión, y Trinidad y Tobago también aparecen entre las naciones que ya consiguieron sus primeras preseas.

Con varias jornadas de competencia todavía por disputarse, el medallero continuará en constante movimiento conforme entren en actividad más deportes y pruebas. La delegación mexicana buscará ampliar su cosecha para mantenerse en la pelea por el primer lugar de una justa que reúne a los mejores atletas de la región y que apenas comienza a definir a sus primeros protagonistas.

Medallero Santo Domingo 2026, al momento

La actividad recién inicia, pero el medallero ya comienza a sumar preseas. México ya aparece en lo más alto.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 México 1 2 1 4 2 Venezuela 1 1 0 2 3 Cuba 1 0 2 3 4 Guatemala 1 0 0 1 5 República Dominicana 0 1 0 1 6 El Salvador 0 0 1 1 6 Puerto Rico 0 0 1 1 6 Trinidad y Tobago 0 0 1 1

¿Cuántas medallas ganó México en las últimas dos ediciones de Centroamericanos?

En las últimas dos ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023 y Barranquilla 2018), México ganó un total de 694 medallas.

San Salvador 2023: En total fueron 353 medallas. Oro: 145, plata: 108 y bronce: 100.

En total fueron 353 medallas. Oro: 145, plata: 108 y bronce: 100. Barranquilla 2018: En total fueron 341 medallas. Oro: 132, plata: 118 y bronce: 91

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