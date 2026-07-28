Carlos Sansores conquista el oro en taekwondo de Santo Domingo 2026

El mexicano venció al cubano Yoikel Goicochea en la final de +87 kilogramos y sumó otro título a su trayectoria internacional

Carlos Sansores busca un boleto a los Juegos Olímpicos | Imago7 y @femextkdoficial

Carlos Sansores ganó la medalla de oro en la categoría de +87 kilogramos del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El mexicano se impuso 2-1 al cubano Yoikel Goicochea en el combate que definió al campeón de la división varonil, en el último día de la disciplina dentro de la justa centroamericana.

El primer round terminó empatado 1-1, pero Sansores se quedó con el episodio por el criterio de mejores técnicas. Goicochea respondió en el segundo asalto, que concluyó 0-0 y fue otorgado al representante cubano, por lo que la medalla tuvo que resolverse en un tercer round.

En el episodio definitivo, Sansores tomó ventaja de 1-0 después de que su rival salió de la zona de combate. La acción fue revisada y se confirmó el gam-jeom. El mexicano aprovechó posteriormente un espacio en la defensa del cubano para conectar una patada al cuerpo y aumentar la diferencia a 3-0.

Una nueva penalización colocó el marcador 3-1 y, a seis segundos del final, los jueces revisaron otra acción solicitada por el equipo cubano. La decisión no derivó en un nuevo gam-jeom, por lo que Sansores aseguró el triunfo y el título centroamericano.

El taekwondoín mexicano había avanzado a la final después de remontar 2-1 ante Moisés Hernández, de República Dominicana. Sansores perdió el primer round 7-3, ganó el segundo por 3-0 y se llevó el tercero por superioridad tras terminar empatado 1-1.

Sansores agregó esta medalla a los títulos obtenidos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó el oro en +80 kilogramos, y en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2022, en el que se coronó en +87. Durante la misma jornada, Saraí González obtuvo el bronce en +73 kilogramos, mientras Isabella Lovaglio y José López quedaron fuera del podio en sus respectivos combates por el tercer lugar.

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