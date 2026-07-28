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Santos entrega pruebas por presunto espionaje del Atlas en el TSM

Publicado por Agencia PressPort

El club lagunero presentó la documentación solicitada por la FMF tras el incidente ocurrido al medio tiempo del duelo ante los rojinegros

Santos Laguna entregó pruebas a la FMF por presunto espionaje de Atlas en el Estadio Corona. El club espera resolución
Santos pide una investigación para el Atlas. | Imago7.

Tras los hechos ocurridos al medio tiempo del partido entre Santos y Atlas, específicamente a las afueras del vestidor lagunero en el TSM, en donde uno de los integrantes del cuerpo técnico rojinegro habría cometido actos de espionaje, el club local informó:

“Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Fútbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos”.

Asimismo, Santos agrega en el comunicado emitido este martes al mediodía: “Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia. Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión”.

A falta de una respuesta por parte del Atlas, la persona señalada, a quien se le observa a través de las cámaras de vigilancia del Territorio Santos Modelo, sería el preparador físico argentino, del equipo de trabajo de Hernán Crespo, Federico Martinetti.

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