¡Brillante! Gloria Mosquera conquista el oro en taewkondo tras una exhibición en Santo Domingo 2026

Sin pasar sobresaltos, la taekwondista cafetera superó a la cubana Elianet Crespo para colgarse la presea dorada.

Gloria Mosquera en competencia | Comité Olímpico Colombiano

Día muy positivo para Colombia en varias disciplinas. La segunda fue la vencida para el duelo entre Colombia y Cuba en las finales de Taewkondo. Después de que cayera Kiara Paz en el duelo previo, válido por el Kyorugi inferior a 73 kilogramos, la deportista Gloria Mosquera conquistó la medalla de oro en un duelo sin objeción alguna.

Después de superar en semifinales a la venezolana María González, tenía en sus manos la posibilidad de llegar lo más alto ante una cubana. Elianet Crespo era el objetivo a vencer en el pabellón de combate No. 2. Y así fue, pues venció sin contratiempos en los dos asaltos.

Así fue el combate de Gloria Mosquera

Mosquera, a sus 30 años, participó en la modalidad de Kyorugi superior a los 73 kilos. De entrada, impuso condiciones para sumar rápidamente los puntos que le permitieran tomar ventaja en el primer asalto. La ofensividad tuvo su premio, pues se fue arriba con un 3-0 en la primera parte del combate.

Un golpe a la cabeza permitió la ventaja inicial. Posteriormente, impulsó su buen andar con otras dos conexiones a la zona superior, que le permitieron sumar el 6-0 parcial en el segundo asalto. Una falta de la cubana terminó en el 7-0 que ratificó la victoria absoluta de Mosquera.

“Para mí la medalla es muy especial. He venido en un proceso de retoma bastante complejo después de una cirugía, pero gracias a Dios he sido muy bendecida. No solo es por el talento que me dio, sino por las personas que me rodean. Pude hacer un proceso muy bonito, una preparación excelente, entonces me siento muy contenta”, indicó en declaraciones divulgadas por el Comité Olímpico Colombiano.

Colombia sigue adelante en el medallero

Las alegrías para la delegación no fueron únicamente con el taewkondo. Previamente, disciplinas como el golf, patinaje, tiro con arco, gimnasia de trampolín y esquí náutico derivaron en nuevas cosechas doradas para el país.

Colombia sigue al acecho de México. Fue nada menos que la 25° medalla de oro para el país en lo corrido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México sigue liderando la tabla con importante distancia, pero hay una interesante disputa por el tercer lugar entre Cuba y República Dominicana, anfitriona de las justas.

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