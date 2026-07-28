Inter Miami vs Cruz Azul: fecha y horario de la Campeones Cup 2026 en español desde EE.UU.

El partido de la Campeones Cup 2026 se disputará en el Nu Stadium de Miami, ya que el reglamento señala que el campeón de la MLS debe ser anfitrión

El uruguayo Luis Suárez jugará la Campeones Cup 2026. Foto: Megan Briggs / AFP

La Campeones Cup 2026 volverá a citar a los monarcas del fútbol en Norteamérica. La nueva edición será disputada entre Inter Miami, campeón de la Major League Soccer (MLS) y Cruz Azul, ganador de la Liga MX.

El partido se disputará en el Nu Stadium de Miami, sin embargo, que la localía de ‘Las Garzas’ no engañe a nadie. El sur de Florida cuenta con una importante comunidad mexicana, por lo que se espera un ambiente muy dividido desde las tribunas.

¿Cuándo es la Campeones Cup 2026 y cómo verla desde EE.UU.?

El duelo está pautado para el próximo 16 de septiembre, aunque el horario del juego y de transmisión no ha sido definido.

La transmisión oficial del Inter Miami vs Cruz Azul será a través de la plataforma de streaming Apple TV, la cual cubre los torneos asociados a la MLS con el ‘MLS Season Pass’.

Al tratarse de un partido único de exhibición, los derechos de televisión para Estados Unidos suelen confirmarse pocas semanas antes del evento. Sin embargo, se espera que las cadenas de TelevisaUnivision, que suelen adquirir los derechos de televisión abierta y por cable para el público hispano, trnasmitan el juego.

Lo mismo podría ocurrir con la cadena FOX Sports, a través de sus canales FS1 o FS2, que son pantallas habituales para los torneos norteamericanos en idioma inglés.

¿Quiénes han sido los ganadores de la Campeones Cup 2026?

Cruz Azul, conjunto dirigido por el exfubolista mexicano Joel Huiqui, buscará añadir otro trofeo a su calendario. Pero del otro lado estará el club de Lionel Messi, que viene de perder la final del Mundial 2026, culminando así su legendaria historia en los Mundiales.

El reglamento señala que el campeón de la MLS debe ser anfitrión, como ha ocurrido desde la creación del torneo. Por ese motivo, Cruz Azul deberá viajar a Miami para definir el título.

Todos los ganadores de la Campeones 2026

2018: Tigres UANL | Ganó a: Toronto FC | Resultado: 3-1 | Sede: BMO Field (Toronto, Canadá)

| Ganó a: Toronto FC | Resultado: 3-1 | Sede: BMO Field (Toronto, Canadá) 2019: Atlanta United | Ganó a: Club América | Resultado: 3-2 | Sede: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

| Ganó a: Club América | Resultado: 3-2 | Sede: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 2021: Columbus Crew | Ganó a: Cruz Azul | Resultado: 2-0 | Sede: Lower.com Field (Columbus)

| Ganó a: Cruz Azul | Resultado: 2-0 | Sede: Lower.com Field (Columbus) 2022: New York City FC | Ganó a: Atlas FC | Resultado: 2-0 | Sede: Yankee Stadium (Nueva York)

| Ganó a: Atlas FC | Resultado: 2-0 | Sede: Yankee Stadium (Nueva York) 2023: Tigres UANL | Ganó a: LAFC | Resultado: 0-0 (4-2 pen.) | Sede: BMO Stadium (Los Ángeles)

| Ganó a: LAFC | Resultado: 0-0 (4-2 pen.) | Sede: BMO Stadium (Los Ángeles) 2024: Club América | Ganó a: Columbus Crew | Resultado: 1-1 (5-4 pen.) | Sede: Lower.com Field (Columbus)

| Ganó a: Columbus Crew | Resultado: 1-1 (5-4 pen.) | Sede: Lower.com Field (Columbus) 2025: Toluca | Ganó a: LA Galaxy | Resultado: 3-2 | Sede: Dignity Health Sports Park (Carson)

En 2020 no se disputó el partido por la pandemia del COVID-19.

Aunque se juega en suelo nortamericano, curiosamente los últimos tres ganadores han sido los campeones de la Liga MX. De hecho, en seis ediciones de la final, el fútbol mexicano ganó en cuatro ocasiones y la MLS en tres.

Te puede interesar: