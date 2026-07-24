Negocio redondo por Ángel Correa; Tigres ya se alista para su nuevo goleador

Los felinos ganaron al menos 10 millones de dólares con la compra y venta del futbolista argentino; ahora van por otro goleador de gran cartel, pero no le corren las prisas

Ángel Correa. | Imago 7

Tigres obtuvo una ganancia de al menos 10 millones de dólares con Ángel Correa, quien llegó al club en 2025 por cerca de siete millones y fue vendido un año después a River Plate por más de 17 millones. La operación dejó satisfecho al conjunto universitario, que logró recuperar la inversión y cerrar una negociación favorable. Nota completa, aquí.