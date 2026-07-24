Negocio redondo por Ángel Correa; Tigres ya se alista para su nuevo goleador
Los felinos ganaron al menos 10 millones de dólares con la compra y venta del futbolista argentino; ahora van por otro goleador de gran cartel, pero no le corren las prisas
Tigres obtuvo una ganancia de al menos 10 millones de dólares con Ángel Correa, quien llegó al club en 2025 por cerca de siete millones y fue vendido un año después a River Plate por más de 17 millones. La operación dejó satisfecho al conjunto universitario, que logró recuperar la inversión y cerrar una negociación favorable. Nota completa, aquí.