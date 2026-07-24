¡Malas noticias para Colombia! Einer Rubio abandona el Tour de Francia 2026

En los últimos kilómetros para coronar el Alpe d’Huez, el ciclista boyacense se fue al piso y tuvo que ser remitido a un centro médico en ambulancia.

Einer Rubio abandona el Tour de Francia/ REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Este viernes 24 de julio se palpitaron las emociones de la etapa 19 del Tour de Francia 2026. La jornada comenzó en Gap y finalizó en el mítico Alpe d’Huez, un día en el que se pensó en cierto momento que la fuga iba a ser protagonista de la fracción, sin embargo apareció Tadej Pogacar con su poderío ofensivo para sumar una victoria más y no dejar en duda que quiere ser el campeón de esta 113° edición.

Por parte de los colombianos, Einer Rubio y Harold Tejada hicieron parte de la fuga en cierto momento, no obstante a 20-25 kilómetros de llegar a la meta, tanto el boyacense como el huilense se fueron quedando de Sepp Kuss, Richard Carapaz y Lenny Martínez, quienes batallaron hasta el final por pelear la victoria de etapa.

En medio que todos los focos se centraron en la subida inminente que hizo Tadej Pogacar se registró una caída Colombia se queda sin una carta más en este Tour de Francia, después de despedir a Fernando Gaviria (Team Caja Rural – Seguros RGA) Einer Rubio también abandonó el Tour de Francia, al caerse en los últimos tramos de esta decimonovena jornada.

Los primeros avisos sobre esta infortunada situación con el ciclista boyacense, las dieron los periodistas ‘cafeteros’ que están cubriendo la ‘Ronda Gala’ en estos momentos: “Se cayó Einer Rubio y tuvo que ser trasladado en una ambulancia. Tendrá que abandonar el Tour”, avisó Víctor Hugo Peña en ESPN.

Comunicado oficial:

Minutos después el Movistar Team reportó que el ciclista de Chiquiza, Boyacá no pudo culminar la etapa de este viernes 24 de julio, según lo explica el reglamento del World Tour si un pedalista no finaliza una fracción se verá forzado a abandonar la competición. La escuadra española también aseguró que la situación médica del colombiano se ampliará en cuanto tengan más información.

#TDF2026



Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d'Huez.



Ampliaremos la información tan pronto como sea posible. pic.twitter.com/3sMuXQQsdo — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2026

Unavoidable with the behavior of some "fans" today… 🤬



📹ondrej_bursa pic.twitter.com/O6kfNS743k — Domestique (@Domestique___) July 24, 2026

Hace pocos segundos aficionados al ciclismo que estaban en el lugar de los hechos, lograron presenciar y grabar que el deportista colombiano se chocó con el vidrio trasero del vehículo del UAE Team Emirates, a una gran velocidad Einer Rubio no pudo frenar y terminó colapsando de frente, de manera inmediata se prendiendo las alarmas en toda la organización del Tour de Francia, activando protocolo de seguridad.

Lea también: