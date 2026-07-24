Debut goleador de Jhon Jáder Durán con Benfica en partido amistoso

El colombiano espera que Benfica sea un punto de equilibrio en su carrera deportiva para volver a vestir los colores de la Selección Colombia.

Jhon Durán, en un partido de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Jhon Jáder Durán fue oficializado hace un par de días como nuevo refuerzo del Benfica, tras pasar muy pocas jornadas en la pretemporada con el Al-Nassr de Arabia Saudita, el delantero colombiano fue confirmado por el cuadro portugués, será compañero de Richard Ríos en el elenco de ‘Las Águilas’.

Pues bien, el antioqueño no demoró mucho tiempo en marcar su primer gol con la escuadra portuguesa, lo hizo este viernes 24 de julio en compromiso amistoso contra Os Belenenses del fútbol local, el duelo fue disputado en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Qué mejor bautismo de gol para el artillero que ante su nuevo público.

En total fue 5-1 a favor del cuadro local. Anisio, Franjo Ivanovic y Gianluca Prestianni, tras asistencia de Jhon Durán, abrieron la cuenta para ‘Las Águilas’, la primera parte culminó 3-1 a favor del Benfica, tras el descuento de Bruninho para el Os Belenenses.

Para la parte complementaria apareció el fútbol de Jhon Jáder Durán, tras recibir un gran pase de uno de sus compañeros el ex-Zenit de Rusia anotó con la portería completamente en solitario par celebrar su primer gol con este nuevo club. El 5-1 definitivo fue obra del argentino Gianluca Prestianni.

Durán faz o 4º! 🎮 pic.twitter.com/NUGfUH1NJ6 — SL Benfica (@SLBenfica) July 24, 2026

Después de derrotar al Os Belenenses, Benfica ahora tiene el primer reto de la temporada 2026/27. El equipo de Marco Silva tiene el partido de vuelta contra el FC St. Gallen de Suiza, por la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Dicho duelo será el próximo 30 de julio a las 02:00 de la tarde (hora colombiana).

Jhon Jáder Durán arribó a Benfica a modo de préstamo con opción de compra desde Al-Nassr, el delantero espera que el elenco portugués sea su punto de equilibrio, tras jugar por varios clubes las últimas 2 temporadas, espera que allí sea determinante, de la mano con muchos goles; algo que le permita encontrar estabilidad y por qué no volver a la Selección Colombia para los retos venideros.

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