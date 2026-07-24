Guido Pizarro lamenta la baja de Ángel Correa: “Perder a un jugador de esa talla influye”

El argentino se convirtió en uno de los referentes del conjunto universitario durante su etapa en la Liga MX

Ángel Correa y Guido Pizarro | Imago7

Guido Pizarro reconoció que la salida de Ángel Correa representa una baja importante para Tigres, luego de que el club acordara con River Plate la transferencia definitiva del delantero argentino. El técnico aceptó que perder a uno de los futbolistas que marcó diferencia en el equipo modificará el funcionamiento ofensivo y la planeación para el torneo.

“Sí, lo que es Ángel ya queda demostrado; perder un jugador de esa talla, de esa clase de jugador, obviamente que influye”, expresó Pizarro durante la conferencia de prensa. Correa se convirtió en uno de los referentes del conjunto universitario durante su etapa en la Liga MX y ahora realizará los exámenes médicos antes de firmar su contrato con River Plate.

A pesar de la salida del atacante, el entrenador señaló que Tigres deberá mantener su identidad colectiva por encima de las individualidades: “Tratar de que el equipo sobreponga los nombres, el funcionamiento y obviamente con la incorporación de un jugador que nos venga a aportar en ofensiva para el equipo”, añadió.

Pizarro también reconoció que la transferencia de Correa cambia la perspectiva con la que había preparado el semestre: “Sí, sí, totalmente distinto. Ahora se mira de otra manera al irse jugadores importantes”, explicó el técnico, quien recordó que vivió una situación similar cuando dejó a Tigres para continuar su carrera en España.

El estratega insistió en que la prioridad será conservar la competitividad del conjunto regiomontano mientras la directiva termina de conformar el plantel: “Para mí lo más importante por encima de todos es Tigres y tratar de hacer lo mejor para la institución. Obviamente, perder un jugador como Ángel para todos es muy importante, pero confío en los jugadores que tenemos”, afirmó.

Sobre la posible llegada de más refuerzos, Pizarro evitó confirmar a los candidatos que han sido relacionados con el club: “Tenemos muchos nombres, la verdad, y las necesidades del equipo están claras ya hace tiempo y estamos trabajando. Creo que decir nombres no ayudaría en nada porque cada vez que decís un nombre se eleva el precio cada vez más”, comentó.

El entrenador tampoco precisó si Tigres contratará a uno o dos futbolistas antes del cierre del mercado: “Estamos viendo. Creo que el mercado es muy cambiante, hay necesidades, pero también hay prioridades, así que esperemos ir cerrando lo más rápido posible”, señaló. Alan Franco ya se incorporó al equipo, mientras Mauro Lainez comenzó a trabajar con el plantel.

Pizarro explicó que Lainez todavía necesita recuperar ritmo antes de ser considerado para competir: “Mauro se ha incorporado hoy, es muy temprano para decir si estaría disponible. Tiene unas capacidades y unas cualidades que nos pueden aportar”, indicó. Finalmente, cuestionó la sanción impuesta a Nahuel Guzmán en la Concacaf y pidió que el caso sea revisado para garantizar transparencia en la decisión: “Eel club ya hizo un reporte, creo que el video no se ve, creo que si se tiene que rever esa esa sanción, no sé de por qué lo han sancionado de esa manera, pero si queremos ser serios, si queremos que todo sea de una manera correcta, tenemos que ver esas cosas para que sea transparente

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