Así es el segundo uniforme del Barcelona inspirado en Kobe Bryant y la ‘Mamba Mentality’

El equipo culé vestirá de morado, negro y dorado en su segunda equipación para la temporada 26/27, el segundo año del acuerdo con el logo de Kobe y no la palomita de Nike

El segundo uniforme del Barça será de ‘La Mamba’ | @FCBarcelona

El Fútbol Club Barcelona presentó este viernes su uniforme de visitante para la temporada 2026/27. Es la segunda campaña que lucirán el logotipo de Kobe Bryant en el pecho, no el de Nike, y buscan evocar la Mamba Mentality del legendario jugador de los Lakers.

“La grandeza está en cada detalle”, fue la manera en que el equipo presentó esta equipación, que tiene la parte superior de la camiseta en tono negro y que va degradando al morado. Incluye, de nueva cuenta, el logotipo de Kobe Bryant, el de la Mamba, sublimado y cromático tanto en la camiseta como en el pantaloncillo, con textura de serpiente. El short es totalmente en tono morado y los números serán en color dorado.

Además de lucir el logotipo de la Mamba en lugar de la palomita de Nike, el segundo uniforme del Barça está cubierto con un patrón de tejido de punto inspirado en la piel de las serpientes que luciera Bryant en varios de los diseños de sus zapatillas.

El interior del cuello tendría una de las frases atribuidas a Kobe, “Leave the game better than you found it” (deja el juego en un mejor punto que en el que lo encontraste).

Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri fueron jugadores elegidos para lanzar esta nueva colección, que también incluye una camiseta de entrenamiento y una chamarra.

El morado es un color poco habitual para los uniformes del Barcelona. En la temporada 21/22 tuvieron uno, pero era más lila que el púrpura de este año. Se parecería más al de la 16/17, pero en ese entonces tuvo detalles en rosa.

En la temporada 25/26, el Barça se convirtió en el primer equipo de fútbol que recibió el logotipo de Kobe Bryant, quien dijo en múltiples ocasiones que le gustaba el equipo culé, en un vínculo que se fortaleció con la llegada de Pau Gasol a Los Angeles en 2008. El uniforme de la 25/26 fue una camiseta en tono dorado.

La nueva equipación culé para la temporada 26/27 | @FCBarcelona

Así es el uniforme de local del FC Barcelona para la temporada 2026/27

El 30 de junio, el Barça dio a conocer su uniforme de local, que incluye las líneas verticales de tonos azul claro que estuvieron por última vez en la camiseta blaugrana en la temporada 2022/23.

El equipo culé también tendrá un tercer uniforme que será con la plantilla de Total 90 de Nike, con la camiseta partida a la mitad en tonos de azul claro.

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