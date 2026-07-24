Más cambios a la vista: Pereira pide aplazar fechas de Liga BetPlay por obras en su estadio

El ‘Matecaña’ no podrá disputar sus dos primeras fechas en casa por las refacciones en el Hernán Ramírez Villegas.

Once inicial del Deportivo Pereira | Vizzor

Retorna la Liga BetPlay con cambios inesperados en el calendario. El primero de ellos fue el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, preciso este sábado 25 de julio, el cual no se podrá disputar en Tunja por falta de garantías en materia de seguridad. A través de un comunicado, el ente futbolero lamentó la medida de la Comisión Local.

Mientras tanto, todo pinta que habrá un revolcón en la fechas que implicarán a varios equipos. Todo va por la situación del Deportivo Pereira, que no pudo disputar sus partidos en casa durante casi un año por las obras de actualización del Estadio Hernán Ramírez Villegas. Le tocó disputar algunos encuentros en Armenia, seguido de casi un semestre entero en Yopal.

Todo indicaba que el ‘Matecaña’ sí podía albergar todos los partidos sin contratiempos este semestre. No obstante, una prórroga en la ejecución de las obras cambió todo el panorama. Ya la entrega del estadio pasó del 31 de julio al 3 de septiembre, o por lo menos así se le notificó al equipo risaraldense.

Pereira pide aplazamiento de fechas

En aras de no buscar otra plaza para jugar como anfitrión, el club anunció a través de un comunicado que solicitó el aplazamiento de dos fechas puntuales: el de la jornada 3 ante Independiente Santa Fe (miércoles 5 de agosto a las 6:25 p.m.) y la quinta fecha contra Jaguares (domingo 16 de agosto a las 4:00 p.m.). A falta de una respuesta positiva, la intención será mover dichos encuentros para septiembre u octubre.

“Tras solicitar formalmente el alquiler del estadio para el partido ante Santa Fe, CORDEP informó que el escenario no estará disponible, debido a las obras de renovación de la gramilla, cuya entrega está prevista para el 3 de septiembre. La institución ya realizó ante la DIMAYOR la solicitud de aplazamiento de ambos encuentros para lograr jugarlos en casa en nuestra ciudad. Nuestro deseo es claro. Queremos volver a casa y hacerlo junto a nuestra hinchada”, rezó el comunicado.

🗞️A LA HINCHADA MATECAÑA…



Nuestra casa nos espera. Y nosotros también queremos volver. 💛❤️ pic.twitter.com/g8Do5Xyypx — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) July 24, 2026

La Dimayor seguramente dará respuesta en la brevedad de los días. Otra situación de fuerza mayor que podría alterar los planes para la finalización del campeonato. Eso sí, a finales de junio, se compartió la programación oficial de las primeras 18 jornadas en la fase de todos contra todos.

Pereira tendrá sus dos primeros partidos fuera de casa. Este viernes 24 de julio debuta frente a Llaneros en Villavicencio, mientras que el 31 del mismo mes hará lo propio contra Fortaleza en el Estadio de Techo.

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