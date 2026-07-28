La gran deuda de Messi con el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX

El futbolista argentino de Inter Miami ha sido la ausencia más destacada para el conjunto de la MLS en las últimas tres ediciones del juego de estrellas

Messi no participará en el All Star Game | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY VIA AFP

La MLS alista una nueva edición del All-Star Game, encuentro en el que las principales figuras de la Major League Soccer volverán a medirse ante un representativo de la Liga MX. No obstante, el partido ha sufrido varias ausencias de peso en los últimos días, incluida la de Lionel Messi, quien desde su llegada al Inter Miami en 2023 no ha participado en este duelo pese a ser una de las mayores atracciones del futbol estadounidense. Nota completa, AQUÍ.