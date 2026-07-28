Guía completa de SummerSlam 2026: horarios, dónde verlo en EE.UU. y cartelera oficial

Consulta la guía completa con los horarios por zona, las plataformas de transmisión y todas las luchas confirmadas del mayor evento del verano de WWE

Conoce los detalles del evento de la WWE / Roy Rochlin / Getty Images via AFP

El SummerSlam 2026 marcará uno de los fines de semana más importantes del año para los aficionados a la WWE. La empresa volverá a apostar por un formato de dos noches consecutivas, reuniendo a varias de sus principales superestrellas en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, donde estarán en juego algunos de los campeonatos más importantes de la compañía.

Si planeas seguir el evento desde EE.UU., conviene conocer con anticipación los horarios según tu zona, las plataformas donde será transmitido y la cartelera oficial de cada noche. A continuación, te presentamos una guía práctica con toda la información necesaria para disfrutar SummerSlam 2026 sin perderte ningún combate.

Horarios de SummerSlam 2026 en EE.UU.

WWE mantendrá el mismo horario durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Countdown (programa previo)

Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora Central (CT): 2:00 p.m.

Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.

Cartelera principal

Hora del Este (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora Central (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 3:00 p.m.

Post-show

Hora del Este (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Hora Central (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 7:00 p.m.

Dónde ver SummerSlam 2026 en EE.UU.

Los aficionados que se encuentren en EE.UU. podrán seguir SummerSlam 2026 en vivo mediante la ESPN App, disponible para los suscriptores del plan Unlimited.

Si prefieres seguir el evento en español desde EE.UU., vale la pena revisar si la ESPN App habilita una pista de audio en ese idioma para la transmisión. También puedes complementar la cobertura con ESPN Deportes y los canales oficiales de WWE en español. De igual manera, la cadena deportiva habilitará la transmisión a través de su canal de YouTube.

Cartelera oficial del SummerSlam 2026

La primera jornada de SummerSlam 2026 contará con los siguientes combates:

CM Punk (c) vs. Cody Rhodes – Campeonato Indiscutido de WWE

– Campeonato Indiscutido de WWE Brock Lesnar vs. Oba Femi – Hell in a Cell

– Hell in a Cell Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky – Campeonato Mundial Femenino

– Campeonato Mundial Femenino Gunther vs. Nick Aldis

LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vs. Jacob Fatu y The Usos

The Bella Twins y Paige vs. Fatal Influence

La función del domingo tendrá como evento estelar el choque entre Roman Reigns, quien viene de coronarse en Wrestlemania, y Seth Rollins, además de varios combates titulares.

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins – Campeonato Mundial de Peso Pesado

– Campeonato Mundial de Peso Pesado Penta (c) vs. Chad Gable – Campeonato Intercontinental

– Campeonato Intercontinental Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Chelsea Green vs. Charlotte Flair vs. luchadora por definir – Lucha de escaleras por el Campeonato Interino Femenino

– Lucha de escaleras por el Campeonato Interino Femenino Sami Zayn vs. Finn Bálor – Eliminatoria por el puesto de contendiente número uno

– Eliminatoria por el puesto de contendiente número uno Trick Williams (c) vs. Baron Corbin – Campeonato de EE.UU.

– Campeonato de EE.UU. Danhausen vs. Dominik Mysterio

Con dos campeonatos mundiales en juego, el regreso de Brock Lesnar a un combate de Hell in a Cell y la presencia del mexicano Penta Zero Miedo defendiendo el Campeonato Intercontinental, SummerSlam 2026 promete ofrecer uno de los fines de semana más espectaculares del calendario de WWE. Antes de que inicie cada función, se recomienda consultar la programación oficial, ya que la empresa puede realizar ajustes de última hora en el orden o la cartelera de los combates.

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