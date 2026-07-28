Posibles alineaciones del Vasco da Gama vs Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026

Los dirigidos por Amaranto Perea visitan suelo brasileño en busca de avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

Alineaciones Vasco da Gama vs DIM por Copa Sudamericana

Este miércoles 29 de julio el Deportivo Independiente Medellín define su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite al Vasco da Gama por la vuelta de los playoffs, a partir de las 5:00 p.m. Como tal el partido de ida finalizó en igualdad en el Atanasio Girardot y ahora todo se decide en suelo brasileño.

Posible alineación de Vasco da Gama para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Adson, Ramon Rique, Carlos Andrés Gómez y Claudio Spinelli. D.T.: Pedro Emanuel.

Posible alineación del Medellín para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría el DIM: Éder Chaux; Esneyder Mena, Joaquín Varela, Kevin Mantilla, Jhan Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Agustín Martegani; Juan Córdoba, John Montaño y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

Últimos cinco partidos de Vasco da Gama

26-07-2026 | Vasco da Gama 1-1 Mirassol.

22-07-2026 | Medellín 2-2 Vasco da Gama.

16-07-2026 | Vitoria 1-0 Vasco da Gama.

31-05-2026 | Vasco da Gama 0-1 Atlético Mineiro.

27-05-2026 | Vasco da Gama 3-0 Barracas.

Últimos cinco partidos del Medellín

25-07-2026 | Medellín 3-2 Pasto.

22-07-2026 | Medellín 2-2 Vasco da Gama.

02-06-2026 | Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

29-05-2026 | Leones 1-1 Medellín.

26-05-2026 | Estudiantes 1-0 Medellín.

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