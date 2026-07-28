Yankees en problemas: Cody Bellinger será baja por al menos un mes

Cody Bellinger estará fuera entre 4 y 6 semanas por una lesión en el isquiotibial izquierdo y deja un hueco enorme en el lineup de los Yankees.

Bellinger fue enviado a la lista de lesionados | EMILEE CHINN /GETTY IMAGES VIA AFP

Cody Bellinger se perderá entre 4 y 6 semanas por una distensión grado 2 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, un golpe que deja a los New York Yankees sin uno de sus bateadores más completos justo cuando más necesitaban su producción.

Aaron Boone says Cody Bellinger has a Grade 2 strain of his hamstring and he will miss 4-6 weeks, per @BryanHoch pic.twitter.com/JL22o4RVVn — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 27, 2026

Cody Bellinger, otra baja que sacude a los Yankees

La resonancia magnética que se le practicó este lunes en Nueva York confirmó lo que en el dugout ya temían, el jardinero fue diagnosticado con una distensión grado 2 en el isquiotibial izquierdo, lo que obliga a los Yankees a prepararse para un mínimo de un mes sin él y probablemente algo más. Aaron Boone fue claro al advertir que el tiempo estimado de baja será de entre 4 y 6 semanas, un lapso que lo saca del mapa en plena recta caliente de la temporada y que obliga a reconfigurar por completo el plan ofensivo del equipo.

La lesión se produjo mientras Bellinger corría un doble en la octava entrada durante la victoria 3–1 ante los Phillies, ese famoso “tirón” que sienten tantos peloteros cuando el músculo ya no da más. Terminó de recorrer las bases, pero el cuerpo técnico no quiso arriesgar y al día siguiente el club lo colocó en la lista de lesionados de 10 días, a la espera del resultado de los estudios que ahora confirman el peor escenario posible.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed INF/OF Cody Bellinger on the 10-day injured list with a left hamstring strain.

• Recalled OF Spencer Jones (#78) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) July 26, 2026

Un bate que los Yankees no pueden reemplazar fácil

Lo más doloroso para la organización es que Bellinger no era solo un cuerpo más en el lineup, era uno de los pocos bates que se mantenía sano y productivo en medio de una ofensiva golpeada por las lesiones. En su segunda temporada con Nueva York venía bateando para .259, con 11 jonrones, 53 carreras impulsadas, 21 dobles y 10 bases robadas, una combinación de poder, contacto y velocidad que le daba otra dimensión a la alineación.

Además de eso, su impacto no se limitaba al box score, Bellinger se había consolidado como uno de los mejores defensores en el jardín izquierdo, liderando a todos los patrulleros de esa posición en Grandes Ligas en carreras defensivas salvadas. Cuando Aaron Judge señala que “no puedes reemplazar a un Cody Bellinger”, no es una frase hecha para la cámara, es la realidad de un equipo que pierde a un jugador que lo hace prácticamente todo en el campo.

Quién toma el relevo mientras vuelve Bellinger

Con Bellinger fuera de circulación, los Yankees se ven obligados a mirar hacia adentro y hacia el mercado al mismo tiempo, porque la temporada no va a esperar a que el isquiotibial sane. El equipo ya llamó a Spencer Jones desde Triple A y Boone dejó claro que el joven tendrá “bastante” tiempo de juego en el jardín izquierdo mientras dure la ausencia del veterano, sobre todo frente a lanzadores derechos, mientras que nombres como Max Schuemann también entran en la ecuación para cubrir turnos específicos.

En paralelo, la oficina principal acelera sus conversaciones de cara a la fecha límite de cambios, un escenario donde los Yankees ya estaban buscando un bate derecho y ahora tienen que considerar que cualquier movimiento deberá compensar, aunque sea parcialmente, lo que deja de aportar Bellinger. No se trata de dramatizar ni de vender catástrofes, pero sí de entender que perder entre 4 y 6 semanas a uno de tus jugadores más completos te obliga a reinventarte rápido si no quieres que la temporada se te escape mientras miras el reporte médico.

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