Bayern Múnich fue tajante sobre el futuro de Luis Díaz: “Seríamos tontos”

El director ejecutivo del Bayern Múnich dejó clara la postura del club sobre Luis Díaz y aseguró que el extremo colombiano es una pieza clave para la nueva temporada.

Luis Díaz | REUTERS/Angelika Warmuth.

Los rumores sobre una posible salida de Luis Díaz del Bayern Múnich siguen dando de qué hablar en el mercado de fichajes. Sin embargo, desde el club alemán enviaron un mensaje contundente para frenar cualquier especulación y dejaron claro que el colombiano hace parte del proyecto deportivo para la temporada 2026-2027, en la que el gran objetivo será conquistar la UEFA Champions League.

Bayern descartó la salida de Luis Díaz

Durante una rueda de prensa, el director ejecutivo del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, desestimó las versiones que apuntaban a ofertas por algunas de las principales figuras del equipo, entre ellas Luis Díaz y Michael Olise. El dirigente aseguró que muchas informaciones carecen de fundamento y defendió la continuidad de ambos futbolistas.

“Asombroso lo que se puede difundir cuando no se conoce la verdad”, afirmó Dreesen antes de referirse al futuro de las estrellas del conjunto bávaro.

La respuesta al supuesto interés del Al-Hilal

En los últimos días tomó fuerza el rumor de una millonaria propuesta del Al-Hilal por Luis Díaz. Según esas versiones, el club saudí estaría dispuesto a pagar 120 millones de euros al Bayern y ofrecerle al colombiano un salario de 25 millones de euros por temporada, cifras que incluso ya habrían sido presentadas al entorno del jugador.

No obstante, el director ejecutivo del Bayern fue tajante al ser consultado sobre esa posibilidad y dejó claro que el extremo colombiano no está en venta.

“Seríamos tontos, ¿no? Tenemos un equipo maravilloso, la verdad. ¡Que empiece la temporada y a marcar goles!”, aseguró Dreesen, ratificando que el colombiano es una pieza clave para el nuevo proyecto del club.

Luis Díaz ya piensa en el inicio de la temporada

El extremo de la Selección Colombia es esperado en los próximos días para unirse a la gira de pretemporada del Bayern Múnich por Corea del Sur. Allí, el equipo alemán disputará partidos amistosos frente al Jeju United y el Aston Villa, antes de regresar a Alemania para enfrentar al RB Leipzig en el Allianz Arena.

Posteriormente, el conjunto bávaro jugará el primer título oficial de la campaña frente al Borussia Dortmund. Luis Díaz buscará conquistar su segunda Supercopa de Alemania y sumar el cuarto título desde su llegada al Bayern Múnich, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del vigente campeón alemán.

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