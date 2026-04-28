Arma tu convocatoria de México para el Mundial 2026 con el simulador de Claro Sports

Claro Sports presenta un simulador interactivo donde puedes mantener, modificar o rehacer la lista inicial de 12 jugadores de Liga MX y completar los 26 convocados sin restricciones

Claro Sports presenta el simulador interactivo para que tomes el control de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. La dinámica te permite construir tu propia convocatoria de 26 futbolistas, sin restricciones, combinando talento de la Liga MX y de las ligas del extranjero según tu criterio.

Como punto de partida, el sistema ya incluye la base de 12 jugadores del fútbol mexicano seleccionados por Javier Aguirre. A partir de ahí, puedes decidir si mantienes esa lista o si realizas ajustes: tienes la opción de eliminar nombres, agregar otros futbolistas de la Liga MX que consideres en mejor momento o incluso replantear completamente la base inicial.

Esta es la lista presentada por Javier Aguirre:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Roberto Alvarado | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Armando González | Chivas

Guillermo Martínez | Pumas

El siguiente paso es completar la convocatoria con jugadores provenientes del extranjero. Aquí también tienes total libertad para elegir a los perfiles que consideres más competitivos, equilibrando posiciones, momento deportivo y necesidades tácticas del equipo.

El simulador no impone límites ni reglas rígidas: puedes construir una lista realista basada en el rendimiento actual o experimentar con combinaciones distintas para imaginar distintos escenarios rumbo al torneo. Una vez que definas tu convocatoria, compártela en redes sociales y envíala a tus amigos para contrastar elecciones, debatir nombres y comparar criterios en cada posición. La dinámica te coloca directamente en el rol de director técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, invitándote a analizar distintas opciones y construir tu propia lista ideal de cara al torneo.

¿Cuándo se anunciará la lista definitiva de México para el Mundial 2026?

Las listas finales para el Mundial 2026, integradas por un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores, deberán registrarse ante la FIFA a más tardar el 1 de junio. Antes de esa fecha, el 11 de mayo, se darán a conocer las convocatorias preliminares, que podrán incluir entre 35 y 55 futbolistas. Posteriormente, a partir del 25 de mayo, los clubes estarán obligados a liberar a sus jugadores para que se incorporen a sus respectivas selecciones nacionales.

Calendario de México en el Mundial 2026

La selección mexicana iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica, en el partido inaugural en el Estadio Azteca. A continuación, el calendario correspondiente a sus encuentros en la fase de grupos:

México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas

México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas

México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas

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