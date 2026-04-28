Aprueban la ‘Regla Prestianni’ y la ‘Regla Senegal’ para el Mundial

La IFAB anuncia cambios en las reglas del fútbol. Los árbitros podrán expulsar a un jugador si encara a un rival tapándose la boca y a jugadores que abandonen el campo como protesta

Prestianni viaja con el Benfica a Madrid | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

La International Football Association Board aprobó este martes 28 de abril la ‘Regla Prestianni’, que permite a los árbitros expulsar a jugadores que encaren a un rival tapándose la boca, y la ‘Regla Senegal’, que sancionará a los jugadores que abandonen el campo en protesta a las decisiones del colegiado.

En una sesión especial celebrada en Vancouver, Canadá, el organismo anunció la aprobación de manera unánime de las dos reglas, que entrarán en vigor a partir del verano en la Copa del Mundo.

Las medidas llegan en respuesta a dos de los momentos más polémicos del año en el balompié: los insultos de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. durante el Benfica vs Real Madrid de la Champions y la final de la Copa Africana de Naciones, en la que decidieron quitar el título a Senegal y dárselo a Marruecos por abandonar el terreno de juego.

Así fue el Caso Prestianni

El argentino Gianluca Prestianni terminó siendo suspendido seis partidos tras una investigación por acusaciones de insultos racistas en la vuelta del partido de Playoff de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Todo comenzó tras el festejo de gol de Vinicius Jr., en la que se ve al jugador de las Águilas acercarse a decir algo al brasileño. Eso detuvo las acciones, con testimonios de Mbappé sobre los insultos contra su compañero. Más de dos meses después de los hechos, la UEFA anunció la sanción contra Prestianni.

“A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”, anunció la IFAB en al comunicar la ‘Regla Prestianni’.

IFAB quiere evitar el caos del Senegal vs Marruecos

La segunda regla surge tras la final de la Copa Africana de Naciones. En el tiempo extra, se pitó un penalti a favor de Marruecos, que la selección de Senegal consideró injusta y varios integrantes del equipo abandonaron el terreno de juego. Volviero, Brahim falló el penalti y los Leones de Teranga terminaron ganando el partido en el suplementario. Meses después, llegó la resolución de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que le dio el título a Marruecos.

“A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego. En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido“, fue el anuncio de la nueva regla hecho por la IFAB.

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