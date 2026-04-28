Ellos son los convocados de México para el Mundial 2026: los elegidos de Javier Aguirre en la Liga MX

Aguirre define a los jugadores de Liga MX que iniciarán la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que formarán parte del Mundial 2026. Esta convocatoria se presenta previo a la concentración que tendrá el combinado nacional a partir del próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde el cuerpo técnico comenzará a afinar los detalles finales para la justa que se disputará en territorio norteamericano del 11 de junio al 19 de julio.

En el listado destacan nombres como Gilberto Mora y Armando ‘Hormiga’ González, quienes se han ganado un lugar dentro del grupo en un momento clave del proceso. La convocatoria está integrada exclusivamente por futbolistas que militan en el balompié mexicano, ya que los jugadores europeos no pueden ser llamados todavía de manera oficial. Estos nombres serán parte de la lista final tal y como lo dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales.

En el caso de Gilberto Mora, su inclusión cobra especial relevancia debido a las dudas que rodearon su estado físico durante gran parte de 2026. El jugador de Xolos de Tijuana sufrió una pubalgia que lo marginó de 10 partidos en el torneo actual, lo que puso en riesgo su presencia en la fase final del proceso mundialista. Sin embargo, su regreso en la jornada 14 le permitió retomar ritmo competitivo y encaminar su preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Los futbolistas de la Liga MX que jugarán el Mundial | Claro Sports

¿Qué equipo de la Liga MX aporta más jugadores a la selección mexicana para el Mundial?

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la fuerte presencia de jugadores de Chivas, equipo que aporta cinco jugadores. Esta situación implica que dichos futbolistas no podrán disputar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, priorizando así su participación en la concentración con la selección. Dentro de este grupo, además de la Hormiga, destacan Brian Gutiérrez, Piojo Alvarado y Luis Romo. También aparece Raúl ‘Tala’ Rangel, quien se perfila como el principal candidato para ocupar la portería del Tricolor.

Por su parte, Toluca también tiene una presencia importante en la convocatoria, al aportar dos jugadores. Entre ellos Alexis Vega, quien logró superar sus problemas físicos y recuperar su nivel para ganarse nuevamente un lugar en la delantera del conjunto nacional, consolidándose como una de las opciones ofensivas del equipo. Además. Jesús Gallardo llega afianzado a la titularidad en la posición de lateral izquierdo.

Otros clubes como América y Cruz Azul cuentan con un convocados cada uno. En el caso del conjunto azulcrema, Israel Reyes se mantiene como una pieza constante en la defensa durante la nueva etapa de Aguirre, mientras que por los celestes, Erik Lira vuelve a una convocatoria de Copa del Mundo.

Finalmente, la lista se completa con la presencia de Carlos Acevedo, quien apunta a ocupar el puesto de tercer portero en la convocatoria mundialista y Memote Martínez, la gran sorpresa de la lista tras conseguir el superliderato con los Pumas.

¿Quiénes son los jugadores de la Liga MX convocados para el Mundial 2026?

Aquí te presentamos la lista de los futbolistas que tienen su lugar seguro en el Mundial 2026 y el club en el que militan:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Roberto Alvarado | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Armando González | Chivas

Guillermo Martínez | Pumas

Además de los jugadores que se perderán la Liguilla e irán al Mundial, Aguirre convocó a futbolistas de equipos que quedaron fuera de Liguilla y asistirán a la convocatoria “con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista, para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.”

Eduardo Águila | San Luis

Óscar García | León

Luis Rey | Puebla

Jesús Gómez | Tijuana

Denzell García | Juárez

Iker Fimbres | Monterrey

Jairo Torres | Juárez

Kevin Castañeda | Tijuana

¿Quiénes son las sorpresas y quiénes las grandes ausencias?

La convocatoria de Javier Aguirre no presentó grandes sorpresas respecto a lo visto en los últimos llamados. Se confirmó la presencia de futbolistas rojiblancos como Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez y Luis Romo, quienes se ganaron un lugar gracias a sus actuaciones en los últimos meses.

Gilberto Mora, si fue incluido a pesar de sufrir una pubalgia que lo marginó de 10 partidos en el torneo actual. Sin embargo, Marcel Ruiz, bicampeón con el Toluca, no logró meterse a la lista tras la ruptura parcial del ligamento que sufrió en Concachampions.

Entre las grandes ausencias del listado se encuentran Erick ‘Chiquito’ Sánchez del América y Richard Ledezma de las Chivas. Otros nombres que no superaron el corte son los de Everardo López, Bryan González, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Ramón Juárez, Efraín Álvarez, Diego Lainez, Henry Martín y Ángel Sepúlveda

¿Cuándo inicia la concentración de México y qué partidos jugará previo a la Inauguración?

La concentración de la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial 2026 arrancará el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. En el camino previo a la inauguración habrá tres partidos más: el 22 de mayo ante Ghana en Puebla; el 30 de mayo frente a Australia en Pasadena; y el 4 de junio contra Serbia en Toluca.

¿Cuándo se anunciará la lista definitiva de México para el Mundial 2026?

Las convocatorias definitivas para el Mundial 2026, que estarán conformadas por entre 23 y 26 futbolistas, deberán ser entregadas a la FIFA a más tardar el 1 de junio. Previamente, el 11 de mayo se presentarán las listas preliminares, integradas por entre 35 y 55 jugadores, mientras que los clubes tendrán que ceder a sus futbolistas a partir del 25 de mayo para que se integren a sus selecciones.

Calendario de México en el Mundial 2026

La selección mexicana arrancará su camino en el Mundial 2026 ante Sudáfrica con el juego que marcará el inicio de la fiesta mundialista. Este es el calendario de partidos de la fase de grupos:

México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas

México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas

México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas

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