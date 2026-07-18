Trump convierte el MetLife en un búnker

El estadio de los Jets y los Giants estará vigilado por drones y con la policía atenta a cada detalle

Máxima seguridad en el Estadio de Nueva York | Reuters

El MetLife Stadium reforzó su operativo de seguridad para la final del Mundial 2026 ante la presencia de Donald Trump, quien entregará el trofeo al campeón. La policía ya tomó el control del recinto, se limitará la movilidad mientras permanezca el mandatario y la vigilancia incluirá drones para restringir el espacio aéreo, además de agentes ubicados en las zonas altas del estadio. Nota completa aquí.