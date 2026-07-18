Kaká analiza la final de la Copa del Mundo: “España llega con autoridad, pero Argentina nunca se rinde”

El campeón del mundo con Brasil en 2002 habló en un evento sobre la final entre España y Argentina, el impacto de ganar el título y su propia experiencia mundialista

El exfutbolista brasileño recordó la final de Corea-Japón 2022 | Imago 7

De cara a la final de la Copa del Mundo, Kaká, leyenda del fútbol brasileño, compartió su visión sobre el partido que definirá al nuevo campeón. El exmediocampista brasileño, campeón con Brasil en Corea-Japón 2002, destacó las fortalezas con las que llegan España y Argentina, además de recordar las emociones que vivió antes de disputar una final mundialista.

El Balón de Oro de 2007 también habló sobre el impacto que tiene conquistar un Mundial en la carrera de un futbolista, el posible cambio de vida que supondría el título para Lamine Yamal, la relación histórica de Brasil con el torneo y las enseñanzas que le dejó formar parte del plantel que levantó la Copa del Mundo hace 24 años.

El análisis del España vs Argentina

Para Kaká, ambos finalistas construyeron caminos diferentes hacia el partido decisivo, pero llegan con argumentos suficientes para pelear por el título. “Del lado de España, su primer partido no fue tan bueno y muchos empezaron a pensar que quizá no era tan fuerte como todos creían. Pero fue construyendo un gran camino hasta la final. Derrotó a Francia, que para muchos era la favorita, y lo hizo jugando muy bien. Por eso llega a la final con autoridad”, declaró en un evento organizado por Adidas.

Sobre la selección argentina, el brasileño destacó el carácter competitivo que ha mostrado durante toda la fase de eliminación directa. “Argentina tiene esa fortaleza de nunca rendirse. Peleó un partido muy emocional contra Cabo Verde, luego otro muy intenso frente a la República Checa y después logró una gran remontada contra Inglaterra. Siempre lucha por lo que quiere y, además, tiene a Leo Messi. Eso ayuda mucho, pero su mayor fortaleza es que nunca se da por vencida”.

“Messi es una inspiración dentro y fuera de la cancha”

Kaká también dedicó palabras de reconocimiento a Lionel Messi, a quien destacó no solo por su talento, sino por la capacidad de mantenerse competitivo después de haber conquistado prácticamente todos los títulos posibles. Para el brasileño, disputar una tercera final de la Copa del Mundo refleja una mentalidad excepcional.

“Es una inspiración. No solo por seguir jugando a los 39 años y hacerlo en estas condiciones, sino por haber ganado todo lo que ha ganado y mantener la motivación para seguir compitiendo, jugar un Mundial más y seguir buscando nuevos objetivos.”

El campeón del mundo con Brasil en 2002 explicó que lo más admirable del capitán argentino es su hambre constante por seguir mejorando, algo que considera poco común incluso entre los grandes futbolistas. “Es una inspiración para la vida, no solo para el futbol. Tiene una mentalidad muy fuerte. Técnicamente es un genio, eso todos lo sabemos, pero cuando alcanzas tantos logros es normal bajar un poco la intensidad. Él no. Él sigue buscando, sigue intentando mejorar y está por jugar su tercera final de un Mundial. Eso es lo que más me inspira de él.”

Ganar un Mundial cambia la vida… como podría ocurrir con Lamine Yamal

Kaká recordó que levantar la Copa del Mundo transformó por completo su carrera con tan solo 20 años de edad. Ahora, Lamine Yamal afronta el partido por el título con 20 años, y un rol protagónico en el combinado ibérico. “Para mí fue un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Vivir 52 días junto a los mejores jugadores del mundo fue increíble y, además, ganamos el Mundial. Hasta hoy sigo viviendo con esa bendición”.

“Leo Messi ya ganó todo, incluido el Mundial. Pero para Lamine probablemente cambiaría su vida profesional y también su vida personal. Ser campeón del mundo a los 19 años cambia muchas cosas. Después dependerá de cómo maneje todo eso, pero sería algo realmente especial”.

El consejo para quienes disputarán una final

Desde su experiencia como campeón del mundo, Kaká aseguró que el principal objetivo de cualquier futbolista debe ser disfrutar un momento que muy pocos tienen la oportunidad de vivir. “Haz tu mejor esfuerzo, entrega el 100 por ciento”.

“Si no lo haces, siempre te quedará la sensación de que pudiste haber dado más. Ese es el peor sentimiento que puede tener un jugador. Prepárate, da todo y disfruta el momento. Son solo 90 minutos y muy pocos futbolistas tienen la oportunidad de vivir una final de la Copa del Mundo”.

También insistió en aprovechar cada instante de la experiencia. “Disfruten todo: desde la llegada al estadio, ver a los aficionados, el calentamiento y cada minuto que estén en la cancha. Ya sean 90, 20 o cinco minutos, den lo mejor de ustedes y disfruten ese momento”.

Brasil y la Copa del Mundo, una relación única

El exjugador reconoció que para Brasil el Mundial tiene un significado especial por ser la única selección con cinco títulos, aunque admitió que existe frustración por no haber vuelto a conquistar el trofeo desde 2002, y caer eliminados ante Noruega en los octavos de final.

“Para nosotros la Copa del Mundo es muy especial. Somos el único país con cinco estrellas y eso hace diferente este torneo para Brasil. Nos duele ver que Brasil ya no llega tan lejos y que no ha vuelto a ganar el Mundial”.

Sin embargo, mantiene la confianza en que la selección brasileña pueda recuperar su identidad. “Seguimos creyendo que Brasil puede hacerlo mejor en los próximos Mundiales porque eso forma parte de nuestro ADN. Ver a Argentina jugar con su identidad también nos demuestra que, si nosotros recuperamos la nuestra, podemos volver a llevar la Copa a Brasil”.

Así se vive una final desde adentro

Kaká explicó que una final comienza mucho antes del silbatazo inicial y recordó que, para él, todo se volvió real en el instante en que Brasil eliminó a Turquía en las semifinales de Corea-Japón 2002. “Para mí, la final comenzó cuando terminó la semifinal contra Turquía. En el momento en que sonó el silbatazo entendí que ya estábamos en la final. Ahí empezó realmente ese partido”.

También describió la mezcla de emociones que atraviesa cualquier futbolista antes de disputar el encuentro más importante de su carrera. “Es muy difícil llegar ahí. Solo unos cuantos jugadores tendrán la oportunidad de disputar una final de la Copa del Mundo. Hay emoción, ansiedad, miedo y mucha ilusión. Lo importante es encontrar el equilibrio y transformar esas emociones en acciones cuando entras a la cancha”.

La rutina antes del partido más importante

El brasileño recordó que la preparación para una final no debe cambiar demasiado respecto a cualquier otro encuentro y relató cómo vivió las horas previas al duelo contra Alemania en 2002. “No creo que haya que hacer algo diferente. Si vienes haciendo bien las cosas, simplemente continúa. Hay que descansar, entrenar, estudiar al rival y encontrar el equilibrio emocional”.

Además, reveló uno de los momentos más emotivos de aquella concentración. “Tuvimos una reunión en la que nos mostraron un video con mensajes de nuestras familias y de los aficionados de Brasil. Fue algo increíble y muy motivador. Después seguí mi rutina: leer la Biblia, orar y prepararme para el partido”.

La anécdota de la final de 2002

Aunque no disputó minutos en la victoria sobre Alemania, Kaká estuvo a punto de ingresar en los instantes finales y recordó esa situación con humor.

“Cinco minutos antes del final, Luiz Felipe Scolari me llamó para entrar. Fui a la línea de cambio, pero durante esos minutos la pelota nunca salió del campo. Cuando terminó el partido seguía esperando. Solo tuve tiempo de regresar al banquillo, tomar mi bandera y empezar a celebrar. Claro que quería jugar esos cinco minutos, pero aun así fue una experiencia increíble y una bendición formar parte de ese equipo”.

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