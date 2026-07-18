Un nuevo ‘boy’ en Glasgow: Camilo Durán conquista con goles a los hinchas del Celtic

En su primer partido como titular y segundo juego con la camiseta del Celtic, Camilo Durán volvió a reportarse con gol.

Camilo Durán anota con Celtic | Captura de pantalla @CelticFC

Camilo Durán ha llegado pisando fuerte al Celtic de Escocia. Después de haber sido fichado por uno de los equipos más grandes del fútbol escoces el pasado 10 de julio. El delantero colombiano ha asumido el reto más importante de su carrera como futbolista profesional con creces.

Cuatro días después de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Celtic de Escocia, el ‘tricolor’ jugó su primer partido. Como duelo preparativo los escoceses se vieron las caras con el Sporting de Lisboa. El colombiano no fue titular, pero ingresó al minuto 64 y al 68 ya estaba celebrando su primera anotación.

Mediante la presión alta que ejerció Camilo Durán, logró ganar el balón al defensor central por derecha del conjunto portugués. Y luego definió antes que el portero pudiera tener alguna reacción. Así las cosas, el ex jugador del Qarabag de Azerbaiyán solo necesitó cuatro minutos para abrir su cuenta goleador con el Celtic.

⚽️🔥 Después de su gran actuación en #ChampionsLeague con el #Qarabag anotando 5 goles, #Celtic fichó a Camilo Durán🇨🇴



¿Cómo respondió el colombiano?



👏 Ingresando al minuto 64 ante #Sporting y marcando al 68… pic.twitter.com/35DtUUfcgJ — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 16, 2026

Goleador de raza: dos goles y dos partidos para Camilo Durán en Celtic

Después de esa gran primera impresión de Camilo Durán con la camiseta del Celtic de Escocia. El entrenador norirlandés Martin O’Neil no dudo en ponerlo como titular para el siguiente partido amistoso. El Middlesbrough de Inglaterra fue el siguiente rival de pretemporada del Celtic y el colombiano estuvo presente desde el pitazo inicial.

Haciendo su debut como titular tampoco decepcionó. Al minuto 32 recibió una linda pelota filtrada dentro del área y al verse cara a cara con el guardameta definió con potencia y altura. Así entonces, el ‘cafetero’ encadenó un comienzo más que soñado con su primer equipo de renombre en el fútbol de Europa.

Here is Camilo Duran's 2nd goal with a Celtic shirt in a friendly vs Middlesborough pic.twitter.com/2vDLyBKiU0 — Colombia Footy Talks🇨🇴⚽️ (@colombiafootyt) July 18, 2026

Al minuto 60 fue sustituido, pero las redes no se demoraron en inundar con comentarios positivos sobre el nuevo número 11 del Celtic. Ahora, habrá una oportunidad más de terminar de adaptarse del todo antes del comienzo de la competencia oficial. Celtic estará enfrentando al AC Milán el próximo 25 de julio.

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