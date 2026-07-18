Michael Owen y su crítica: “México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra”

El ganador del Balón de Oro 2001 señala que el equipo inglés jugó a defenderse tras tomar la ventaja sobre Argentina al igual que lo hizo ante el Tricolor

Vencer a México le dejó una lección equivocada a Inglaterra. | | Reuters

Michael Owen consideró que la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026 terminó por perjudicar al equipo dirigido por Thomas Tuchel. El exdelantero aseguró que aquel resultado instaló una forma de competir que después se repitió en la semifinal contra Argentina, partido que terminó con la eliminación inglesa.

En una columna publicada en el Daily Mail, Owen señaló que el triunfo ante la selección mexicana fue “la peor cosa que pudo pasarle a Inglaterra”. El conjunto europeo derrotó 3-2 al Tri en el Estadio Azteca pese a quedarse con 10 futbolistas y resistir durante varios minutos metidos en su área.

La actuación fue reconocida en Inglaterra por la capacidad del equipo para defender el resultado. Sin embargo, Owen sostuvo que aquella victoria dejó una lectura equivocada. A su juicio, el planteamiento empleado ante México no representaba una fórmula para conquistar la Copa del Mundo, sino una advertencia sobre los riesgos de ceder el control del balón.

La crítica tomó fuerza después de la derrota por 2-1 frente a Argentina en las semifinales. Inglaterra abrió el marcador por medio de Anthony Gordon, pero después retrasó sus líneas, perdió la posesión y recibió dos goles durante el cierre del partido. El equipo de Lionel Messi avanzó a la final contra España.

Owen explicó que el problema apareció cuando Inglaterra intentó proteger la ventaja de la misma forma que lo hizo ante México. El exjugador del Liverpool afirmó que defender un marcador no significa entregar la pelota y esperar cerca del área, sino conservar la posesión y buscar una segunda anotación.

“Hubo una completa incomprensión de lo que realmente significa la valentía en el fútbol. Se la calificó como nuestra mejor actuación de la historia, y algunos me tacharon de pesimista por señalar que no lo era en absoluto. México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra. No fue el modelo para ganar un Mundial, sino el modelo para perderlo”, señaló Owen.

Las cifras respaldaron parte de su análisis. Inglaterra tuvo solo 12 por ciento de posesión entre su gol y el momento en el que Argentina completó la remontada. Tuchel también envió al campo a tres defensores antes de recurrir a sus opciones ofensivas, una decisión que provocó críticas por el mensaje que transmitió al equipo.

España, el ejemplo que propone Owen

El ganador del Balón de Oro en 2001 comparó el comportamiento de Inglaterra con el de España en su semifinal contra Francia. Owen destacó que la selección española mantuvo su propuesta, conservó el balón y siguió en busca del arco rival pese a enfrentar a uno de los ataques con mayor producción del torneo.

Para Owen, la selección inglesa necesita modificar su concepto de valentía dentro del campo. El exatacante considera que el problema no está relacionado con la calidad individual de los futbolistas, sino con la reacción colectiva cuando el equipo toma ventaja en partidos de eliminación directa.

Inglaterra tendrá la oportunidad de cerrar el Mundial 2026 con el tercer lugar este sábado ante Francia. Una victoria le permitiría conseguir su mejor posición en una Copa del Mundo varonil desde el campeonato de 1966, aunque el debate sobre el planteamiento de Tuchel continuará después de la eliminación ante Argentina.

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