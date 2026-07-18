Francia vs Inglaterra, en vivo el Mundial 2026: resultado y goles del partido por el tercer lugar hoy 18 de julio

Francia vs Inglaterra: ¿Quién es favorito para ser el tercer lugar del Mundial 2026, según la IA?

De acuerdo con un análisis realizado por inteligencia artificial, Francia parte como ligera favorita para vencer a Inglaterra y quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026. La predicción toma en cuenta factores como el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, la calidad de sus plantillas, las estadísticas ofensivas y defensivas, además del historial reciente entre ambas selecciones.

El modelo considera que la selección dirigida por Didier Deschamps tiene una leve ventaja gracias a su solidez colectiva, la experiencia de futbolistas como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, así como el hecho de haber recibido un día más de descanso tras disputar las semifinales. No obstante, la diferencia es reducida y anticipa un partido muy equilibrado, con opciones para cualquiera de los dos equipos, especialmente por el potencial ofensivo de Inglaterra, liderado por Harry Kane, Jude Bellingham y Cole Palmer.

En términos probabilísticos, la IA proyecta una victoria de Francia en el tiempo reglamentario por un marcador cercano al 2-1, aunque también contempla un escenario con empate y definición en tiempos extra o penales debido a la paridad entre ambas selecciones. Como ocurre con cualquier predicción basada en modelos estadísticos, se trata únicamente de una estimación y el resultado dependerá de lo que suceda sobre la cancha del Hard Rock Stadium.