Francia vs Inglaterra, en vivo el Mundial 2026: resultado y goles del partido por el tercer lugar hoy 18 de julio
Les Bleus y The Three Lions se disputan ‘la medalla de bronce’ de la Copa del Mundo 2026
¿Cómo están los momios del partido por el tercer lugar y qué selección paga más? Francia vs Inglaterra
Con una apuesta de 100 pesos en cada opción, las ganancias quedarían así: Francia +106: ganancia de 106 pesos; cobro total de 206 pesos. Empate +270: ganancia de 270 pesos; cobro total de 370 pesos. Inglaterra +225: ganancia de 225 pesos; cobro total de 325 pesos.
Francia es la favorita para ganar, ya que presenta el momio más bajo, de +106. Inglaterra paga más entre las dos selecciones: una apuesta de 100 pesos dejaría 225 de ganancia.
En caso de apostar 100 pesos a cada resultado, el desembolso total sería de 300 pesos. Si gana Francia, recuperarías 206 y perderías 94; si empatan, cobrarías 370 y ganarías 70; si gana Inglaterra, recibirías 325 y obtendrías una utilidad de 25 pesos.
Francia vs Inglaterra: ¿Quién es favorito para ser el tercer lugar del Mundial 2026, según la IA?
De acuerdo con un análisis realizado por inteligencia artificial, Francia parte como ligera favorita para vencer a Inglaterra y quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026. La predicción toma en cuenta factores como el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, la calidad de sus plantillas, las estadísticas ofensivas y defensivas, además del historial reciente entre ambas selecciones.
El modelo considera que la selección dirigida por Didier Deschamps tiene una leve ventaja gracias a su solidez colectiva, la experiencia de futbolistas como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, así como el hecho de haber recibido un día más de descanso tras disputar las semifinales. No obstante, la diferencia es reducida y anticipa un partido muy equilibrado, con opciones para cualquiera de los dos equipos, especialmente por el potencial ofensivo de Inglaterra, liderado por Harry Kane, Jude Bellingham y Cole Palmer.
En términos probabilísticos, la IA proyecta una victoria de Francia en el tiempo reglamentario por un marcador cercano al 2-1, aunque también contempla un escenario con empate y definición en tiempos extra o penales debido a la paridad entre ambas selecciones. Como ocurre con cualquier predicción basada en modelos estadísticos, se trata únicamente de una estimación y el resultado dependerá de lo que suceda sobre la cancha del Hard Rock Stadium.
¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra y dónde ver hoy 18 de julio de 2026?
El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que en Sinaloa y Sonora comenzará a las 14:00 horas y en Baja California a las 13:00 horas. En la sede del encuentro, el partido arrancará a las 17:00 horas locales.
En México, la transmisión estará disponible a través de ViX, plataforma que ofrece la cobertura del Mundial 2026 mediante el Pase Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir en vivo el duelo por la medalla de bronce desde dispositivos móviles, computadoras, tabletas o televisores inteligentes con una suscripción que incluya dicho paquete.
Les Bleus y The Three Lions van por el bronce
¡Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del partido por el tercer lugar del Mundial 2026! Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio en Miami con la misión de cerrar el torneo dentro del podio, después de quedarse a un paso de disputar la final.
La selección francesa llega tras caer 2-0 ante España, mientras que Inglaterra fue eliminada por Argentina con marcador de 2-1. El encuentro también será una última oportunidad para ver en acción a figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Michael Olise, en un duelo que podría presentar cambios en las alineaciones por el desgaste acumulado y las lesiones de los últimos días. Acompáñanos con todos los goles, jugadas, estadísticas y reacciones en directo.