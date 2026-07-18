Tour de Francia 2026, etapa 14: lo mejor de Isaac del Toro hoy 18 de julio

Tadej Pogacar ganó en Le Markstein, alcanzó 25 triunfos en el Tour e Isaac del Toro completó el doblete del UAE en la montaña

Tadej Pogacar conquistó la etapa 14 del Tour de Francia 2026 después de imponerse en el recorrido entre Mulhouse y Le Markstein. El ciclista del UAE Team Emirates XRG atacó en el ascenso al Col du Haag y cruzó la meta por delante de Isaac del Toro, quien completó el doblete del equipo, mientras Paul Seixas terminó entre los protagonistas de la jornada.

El resultado permitió a Pogacar alcanzar su victoria número 25 en la historia del Tour de Francia y recuperar el liderato de la clasificación de la montaña con 52 puntos. Isaac del Toro confirmó su rendimiento en la alta montaña con el segundo puesto, pese a sufrir un problema mecánico a menos de 12 kilómetros de la llegada. Revive los mejores momentos de la etapa en la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 18 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 14 se disputó este sábado 18 de julio entre Mulhouse y Le Markstein, con una distancia total de 155.3 kilómetros. La jornada incluyó cuatro puertos de montaña y presentó un recorrido para escaladores, con una fuga integrada por corredores como Richard Carapaz, Einer Rubio y Valentin Paret-Peintre.

La definición comenzó a tomar forma en el ascenso final al Col du Haag. Pogacar permaneció protegido por sus compañeros del UAE Team Emirates XRG, mientras Del Toro respondió a los movimientos del grupo de favoritos y logró reincorporarse después de que una cadena atorada provocara un retraso momentáneo.

Con poco más de siete kilómetros por recorrer, Pogacar lanzó el ataque definitivo y se marchó en solitario rumbo a Le Markstein. Del Toro mantuvo la persecución y terminó en la segunda posición, por delante de un grupo en el que Jonas Vingegaard y Paul Seixas buscaron mantenerse en la disputa. El resultado confirmó el doblete del UAE y devolvió al esloveno el control de la clasificación de la montaña.

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